‎الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط حضوراً في قمة "الحزام والطريق"

الشارقة 24:





‎قال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن مجمل التطورات الراهنة على خارطة الاقتصاد العالمي تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية وبناء التحالفات مع دول العالم، لكي تحصد كافة الأطراف المصالح والمنافع المتبادلة، وفي مقدمتها تعزيز تدفقات التجارة الدولية وتحفيز القدرات الاستثمارية للدول، مؤكداً أن هذا التوجه يتفق مع رؤى وسياسات الانفتاح وتعظيم قنوات الشراكة التي أرست مرتكزاتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وأوضح سعادته أن الإمارات تحرص من هذا المنطلق على المساهمة بفعالية في تعزيز سبل الشراكة والتعاون لإنجاح مبادرة الحزام الطريق باعتبارها تواصلاً زمنياً وتاريخياً لطريق مؤثر في حركة التجارة الدولية منذ القدم، وهو ما يعزز حصاد المنافع المترتبة على تلك المبادرة الاستراتيجية في معظم الدول المنخرطة فيه، مضيفاً أن الدولة من خلال نجاحاتها التجارية ومكانتها الاستراتيجية الرائدة على خارطة التجارة العالمية، اقتراناً بقدراتها اللوجستية وتسهيلاتها لدعم أفضل ممارسات الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية تعد من الدول المرشحة بقوة لتعزيز التعاون في مشاريع الحزام والطريق.

‎جاءت تصريحات آل صالح خلال مشاركة وفد الدولة في اجتماع الطاولة المستديرة التي تم تنظيمها خصيصاً لدولة الإمارات بمشاركة أكثر من 60 شخصاً من ممثلي الشركات الكبرى من هونج كونج والصين، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية لمبادرة الحزام الطريق، بحضور سعادة نبيلة الشامسي، قنصل عام الإمارات في إقليم هونج كونج وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الاستثمارية بالدولة.

‎ناقش الاجتماع العديد من المبادرات والتصورات لطرح رؤى التقارب وتعزيز إسهامات ودور دولة الإمارات في إنجاح مشاريع الحزام والطريق انطلاقاً من المحفزات التي تمتلكها الدولة، كما استعرض رجال الأعمال من الدول الثلاثة مقومات الاستثمار والتجارة والتطورات التي حققتها مشروعاتهم وسبل تعزيز الشراكة في إطار ذلك المشروع الاستراتيجي.

‎مشاركة الإمارات

‎وأكد سعادته أن أهمية المشاركة الإماراتية في المبادرة ترتبط بالمؤشرات الإيجابية والتصنيف الدولي المتقدم الذي حازته دولة الإمارات في عدد من المؤشرات، حيث تعد الثالثة عالمياً بعد هونج كونج وسنغافورة في إعادة التصدير، وأكبر دولة عربية متلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وثاني أكبر دولة مصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط حيث تناهز استثماراتها الخارجية نحو 1.5 تريليون دولار أميركي.

‎كما أوضح آل صالح أن الدولة على رغم كونها خامس أكبر مصدِّر للنفط في العالم، فإنها توجهت لتقليل اعتمادها على النفط لتنخفض مساهمته إلى نحو 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة مع نجاح سياسات التنويع الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز دور استثمارات الطاقة المتجددة حيث تعد شركة مصدر في أبوظبي أكبر مستثمر للطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

‎شراكة وابتكار

‎وألمح سعادته إلى تنامي مؤشرات التبادل التجاري بين كل من الإمارات وهونج كونج حيث قدرت العام الماضي بنحو 8.9 مليار دولار محققة نمواً ناهزت نسبته 5%، كما استعرض مقومات العلاقات الراسخة والشراكات الناجحة بين البلدين والتي تدعمها العديد من الاتفاقيات وجهود التعاون في قطاعات الخدمات المالية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، مؤكداً أهمية طروحات الابتكار في تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تطمح دولة الإمارات لكي تكون مركز الابتكار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط جنباً إلى جنباً مع دول كاليابان والصين وهونج كونج وسنغافورة.

‎

‎قنصلية الإمارات





‎من جانبها قالت سعادة نبيلة الشامسي قنصل عام دولة الإمارات في إقليم هونج كونج الإداري، إن مشاركة وفد الدولة للمرة الثالثة بتنظيم من وزارة الاقتصاد تعطي دلالة واضحة على الاهتمام الحكومي والخاص في دولة الإمارات بدعم رؤى ومشاريع مبادرة الحزام والطريق، حيث تعول حكومة الصين على دور هونج كونج في إنجاح تلك المبادرة، وهذا يبرز أهمية المشاركة المكثفة للشركات الإماراتية في القمة، وهذا التعاون الوثيق مرشح لمزيد من النمو مع إعلان حكومة هونج كونج مؤخراً عن رغبتها في افتتاح مكتب تمثيلي في دولة الإمارات، والذي سيسهم في متابعة مشاريع الحزام والطريق.

‎صندوق خليفة





‎أضاف سعادة عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن حضور الصندوق في القمة يهدف إلى تعزيز معرفته بآخر التطورات وأفضل الممارسات والفرص في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من الصين وهونج كونج التي حققتها برامج تطويرية ناجحة في هذا الصدد، وبالأخص في مجال دعم القدرات التصديرية لهذه المؤسسات عبر برامج تمويلية، حيث يمكن للصندوق الاستفادة من هذه التجارب ونقلها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الدولة، ولا سيما أن الصندوق نجح حتى الآن في دعم نحو 2000 مشروع.

‎إمارة الشارقة





‎وبدوره قال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، إن مشاركة المكتب تأتي في إطار الاهتمام بالترويج لإمارة الشارقة في منطقة آسيا، حيث يستهدف المكتب التعرف على الفرص وإتاحة الفرص للشركات الصينية للاستثمار في الشارقة، وقد قامت مشاريع في الشارقة مرتبطة بمشروع الحزام الطريق مثل مشاريع الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، ويجري التفاوض والتعرف على الفرص في مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية والسياحة والابتكار والتكنولوجيا، فضلاً عن استقطاب مستثمرين من هونج كونج والصين في مشاريع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".

‎ضم وفد الدولة محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، وممثلي كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، طيران الاتحاد، موانئ أبوظبي، مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، مؤسسة شروق، ودائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة والعديد من كيانات الأعمال والشركات الأخرى من القطاع الخاص بالدولة.