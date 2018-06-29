قناة السويس تحقق أكبر عائدات في تاريخها في عام

الشارقة 24 – أ ف ب:

حققت قناة السويس المصرية، أحد أهم الممرات المائية في العالم، عائدات قياسية هي الأكبر في تاريخها خلال العام المالي 2017-2018، بإجمالي 5.6 مليار دولار.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش في بيان: إن "إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2017-2018، سجلت زيادة العائدات بشكل غير مسبوق، مُحققة أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها مقوماً بالدولار".

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو حتى 30 يونيو.

وأوضح أن إجمالي عائدات القناة "بلغت 5.6 مليار دولار، مقابل 5 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2016-2017، بزيادة قدرها 600 مليون دولار"، وأشار إلى أن عائدات القناة بالجنيه خلال الفترة نفسها بلغت 99.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 35.3%، كما زاد عدد السفن العابرة بنحو 4.9%.

وأرجع مميش هذه الطفرة، إلى قناة السويس الجديدة، وانتهاج سياسات تسويقية مرنة.