مع تحسن الشهية للمخاطرة... الدولار يرتفع مقابل الين

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين، الخميس، في غياب أي تصعيد جديد في الوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكبار شركائها التجاريين، مما قلص الطلب على العملة اليابانية.

يميل الين إلى الاستفادة في خضم التوترات الجيوسياسية أو المالية، حيث تعد اليابان أكبر بلد دائن في العالم، وثمة افتراض بأن المستثمرين اليابانيين سيحولون الأموال إلى الداخل عند وقوع أزمة.

وارتفع الدولار 0.26% إلى 110.54 ين.

تدعمت العملة الأميركية بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، إنه سيستخدم عملية مراجعة أمن قومي معززة لعرقلة الاستحواذات الصينية على التقنيات الأميركية الحساسة في نهج أكثر ليناً من استهداف الاستثمارات الصينية بقيود.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، 0.08% إلى 95.34 بعد أن تقدم 1% على مدى الجلستين الأخيرتين.

واستقر اليورو دون تغير يذكر مقابل الدولار، مدعوماً ببيانات التضخم الألماني التي فاقت الهدف الذي يضعه البنك المركزي الأوروبي لمنطقة العملة الموحدة في يونيو.