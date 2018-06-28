الأخضر يُزين شاشات بورصتي دبي والبحرين الخميس

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الخميس، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.22% لتقفل عند مستوى 2821.00 نقطة، بينما تراجعت السوق السعودية في ظل تباين أداء قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.04% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8314.19 نقطة، كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.42% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4904.82 نقطة في ظل تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام.

وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.36% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1310.99 نقطة، بينما تراجعت السوق العمانية بواقع 0.11% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4571.75 نقطة بضغط من قطاعي المال والصناعة، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.19% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2070.44 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2821.00 %0.22 السعودية 8314.19 %0.04 سالب الكويت 4904.82 %0.42 سالب البحرين 1310.99 %0.36 عمان 4571.75 %0.11 سالب الأردن 2070.44 %0.19 سالب

محطة خضراء في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم الخميس، وسط تباين في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2821.00 نقطة مرتفعاً بواقع 6.11 نقطة أو ما نسبته 0.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 356.9 مليون سهم بقيمة 357.1 مليون درهم نفذت من خلال 4276 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع القطاعات المرتفعة بنسبة 1.65%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.71%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع الخدمات القطاعات المتراجعة بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%.

وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.05% وصولاً إلى سعر 2.08 درهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بنسبة 9.31% وصولاً إلى سعر 0.787 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 9.68% وصولاً إلى سعر 0.392 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 6.33% وصولاً إلى سعر 0.622 درهم.

واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 183.4 مليون سهم، تلاه سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 26.1 مليون سهم، كما احتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 132.3 مليون درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 37.4 مليون درهم.

تراجع للسوق السعودية لتخسر 0.20%

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة الخميس، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8300.44 نقطة خاسراً بواقع 16.83 نقطة أو ما نسبته 0.20%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 153.8 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 114 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات القطاعات المرتفعة بنسبة 2.15%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.75%، وفي المقابل تصدر قطاع التأمين القطاعات المتراجعة بنسبة 1.32%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.96%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93% وصولاً إلى سعر 237.0 ريال، تلاه سهم التأمين العربية بنسبة 6.36% وصولاً إلى سعر 21.32 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.23% وصولاً إلى سعر 11.32 ريال، تلاه سهم عناية بنسبة 4.03% وصولاً إلى سعر 23.80 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 28.9 مليون سهم، كما احتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 622.3 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 543.2 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتد هابطة

تراجعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، وذلك وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 20.75 نقطة أو ما نسبته 0.42% ليقفل عند مستوى 4904.82 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 38.3 مليون سهم بقيمة 12.8 مليون دينار نفذت من خلال 1598 صفقة.

وسجل سعر سهم جي أف أتش أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.90% وصولاً إلى سعر 0.107 دينار، تلاه سهم بنك بوبيان بنسبة 0.20% وصولاً إلى سعر 0.500 دينار، وسجل سعر سهم خليج ب أعلى نسبة تراجع بواقع 2.07% وصولاً إلى سعر 0.237 دينار، تلاه سهم الدولي بنسبة 1.75% وصولاً إلى سعر 0.225 دينار.

واحتل سهم خليج ب المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.2 مليون سهم، تلاه سهم بيتك واقع 6.7 مليون سهم، كما احتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.6 مليون دينار، تلاه سهم خليج ب بواقع 1.9 مليون دينار.

السوق البحرينية تواصل ارتفاعها

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الخميس، بدعم ترأسه قطاع التأمين وسط ارتفاع التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 4.73 نقطة أو ما نسبته 0.36% ليقفل عند مستوى 1310.99 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.3 مليون سهم بقيمة 799.1 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 1.14 نقطة، واستقر قطاعا الفنادق والسياحة والصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت بقية القطاعات بقيادة قطاع التأمين بواقع 36.96 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 8.58 نقطة.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.46% وصولاً إلى سعر 0.081 دينار، تلاه سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بواقع 7.32% وصولاً إلى سعر 0.440 دينار، وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة تراجع بواقع 0.86% وصولاً إلى سعر 0.230 دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.83% وصولاً إلى سعر 0.600 دولار.

واحتل سهم ألمنيوم البحرين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 767.4 ألف دينار، تلاه شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 330 ألف دينار.

قطاع الخدمات الرابح الوحيد في السوق العمانية

هبطت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، بعد أداء سلبي لقطاعي المال والصناعة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 4.97 نقطة وبنسبة 0.11% ليقفل عند مستوى 4571.75 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 12.7 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 541 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات، واستقرار أسعار أسهم 19 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.15%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.14%.

وسجل سعر سهم الوطنية العمانية للهندسة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.06% وصولاً إلى سعر 0.166 ريال، تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بنسبة 1.82% وصولاً إلى سعر 0.112 ريال، وسجل سعر سهم المها للسيراميك أعلى نسبة تراجع بواقع 2.19% وصولاً إلى سعر 0.223 ريال، تلاه سهم البنك الوطني العماني بنسبة 1.69% وصولاً إلى سعر 0.175 ريال.

واحتل سهم الخليجية لخدمات الاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.4 مليون سهم، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 2.2 مليون سهم، كما احتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 436.4 ألف ريال، تلاه سهم أسمنت عمان بواقع 350.6 ألف ريال.

السوق الأردنية تتراجع بضغط من قطاع الصناعة

سجلت السوق الأردنية تراجعاً، بعد تعاملات جلسة يوم الخميس، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.19% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2070.44 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.7 مليون سهم بقيمة 7.1 مليون دينار نفذت من خلال 1937 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة، واستقرار أسعار أسهم 33 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.77%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03%.