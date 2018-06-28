10.87 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ في 2017

الشارقة 24 - وام:





بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وهونغ كونغ 10.87 مليار دولار خلال عام 2017، بزيادة قدرها 2.7 % عن العام 2016 الذي وصل فيه التبادل التجاري بين الطرفين إلى نحو 10.59 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات صادرة عن حكومة هونغ كونغ.

وتشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد برئاسة سعادة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، في أعمال القمة العالمية الثالثة لمبادرة "الحزام والطريق" التي تنطلق فعالياتها في هونغ كونغ.

وتشير القمة إلى طريق الحرير البحري الذي يمثل جسراً مهما لربط التبادلات الاقتصادية والثقافية بين الشرق والغرب منذ فتحه في فترة أسرتي تشين وهان "221 ق.م – 220 م"، وقد ظلت منطقة جنوب شرقي آسيا مركزاً رئيسياً لطريق الحرير البحري منذ قديم الزمان.

وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإقامة الشراكة بين الصين وآسيان "رابطة دول جنوب شرقي آسيا"، طرح الرئيس شي جين بينغ -في كلمته التي ألقاها أمام البرلمان الإندونيسي في الثالث من أكتوبر عام 2013، البناء المشترك لـ "طريق الحرير البحري للقرن الـ 21"، من أجل تعزيز التعاون البحري بين الجانبين وتطوير الشراكة التعاونية البحرية الثنائية وتشكيل رابطة المصير المشترك الأوثق.

ولا تقتصر شراكة التعاون الاستراتيجي لطريق الحرير البحري للقرن 21على دول آسيان، بل تمتد من النقطة إلى الخط، ثم إلى السطح، لتشكل سلاسل أسواق لمختلف المناطق الاقتصادية مثل آسيان وجنوبي آسيا وغربي آسيا وشمالي أفريقيا وأوروبا وغيرها، سعياً إلى تطوير حزام اقتصادي للتعاون الاستراتيجي قبالة بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي.

وقال عبد الله آل صالح: "تعد الإمارات الدولة العربية الوحيدة المشاركة في القمة كونها الشريك التجاري الأول لهونغ كونغ، والشريك التجاري الأول غير النفطي للصين، حيث تولي الحكومة المركزية في الصين وحكومة هونغ كونغ أهمية خاصة لدولة الإمارات لإنجاح هذه المبادرة التي نشارك فيها سنوياً لتقديم إمكاناتنا للحكومة هنا لتعزيز هذه المبادرة التي تهدف إلى ربط دول آسيا عبر خط بري وبحري، لتسهيل التبادل التجاري من خلال مشاريع عملاقة في البنية التحتية وتمويلها ومشاريع للتبادل الثقافي والترويج السياحي".

وأضاف: "أن الإمارات وهونغ كونغ تحظيان بمكانة استراتيجية مميزة في ضوء موقعهما الجغرافي المميز فهونغ كونغ تعد مركزاً رئيسياً في مبادرة الحزام والطريق على مستوى دول آسيا، في حين تمثل الإمارات بوابة رئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي ضوء هذه الحقيقة فإن ربط المركزين ببعضهما يعد مهماً جداً لإنجاح المبادرة، ونحن بدورنا نقدم جميع الإمكانات المتاحة من بنية تحتية متقدمة ومركز تجاري ومالي مرموق للجانب الصيني للاستفادة منها لتسريع إنجاز المبادرة".

وتعقد القمة تحت عنوان "التعاون من أجل النجا"، وتنظمها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض.