"غرفة الشارقة" تبحث فرص التعاون مع "إرفورت" الألمانية

الشارقة 24 – وام:

بحث وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع "غرفة إرفورت" بمقاطعة تورينغن في جمهورية ألمانيا الاتحادية مجالات التعاون وفرص الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة ونظيره في إرفورت.

جاء ذلك ضمن زيارة رسمية قام بها وفد من غرفة الشارقة إلى ألمانيا تلبية لدعوة رسمية من غرفة إرفورت والتقت خلالها رغدة حمد تريم عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، الدكتورة كورنيليا هاس ليرش نائبة رئيس غرفة إرفورت، بحضور فاطمة خليفة المقرب رئيس قسم التعاون الدولي في غرفة الشارقة عضو مجلس إدارة الغرفة الدولية وكاترين كاتزينج رئيسة مؤسسة رواد الأعمال في مدينة تورينعن وعدد من الشخصيات الرسمية وممثلي مجتمع الأعمال في تورينغن.

وقدم وفد الغرفة لمحة عامة عن الواقع الاقتصادي في إمارة الشارقة وسلط الضوء على مستوى الإقبال الكبير على الاستثمار في الشارقة وبيئة أعمالها المتنوعة وما تقدمه من مزايا استثمارية تنافسية في المنطقة، إضافة إلى ما تتميز به الشارقة من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يتوسط إمارات الدولة في ظل تشريعات محفزة للاستثمار ودعم حكومي متميز للقطاع الخاص وتنوع في القطاعات الاقتصادية التي تشكل مجالات جذب رئيسية للمستثمرين خاصة في قطاعات التجارة والسياحة والرعاية الصحية والصناعة والخدمات اللوجستية والتعليم والتي توفر جميعها لرجال وسيدات الأعمال عوائد استثمارية مجزية من بين الأعلى في المنطقة.

وقالت رغدة حمد تريم إن "غرفة الشارقة تنظر إلى هذا اللقاء كونه فرصة متجددة وخطوة إيجابية لتبادل الرؤى وبحث مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة والاطلاع على المشهد الاقتصادي في كل من إمارة الشارقة ومدينة إرفورت في ضوء النمو الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا خلال السنوات الماضية وصولاً إلى بناء مزيد من جسور التواصل الحضاري والشراكات المثمرة وتعزيز علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين الصديقين، وبما يسهم في دفع مسيرة نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية - الألمانية إلى المستويات المنشودة لما فيه الخير المستدام لكل من الإمارات وألمانيا.

وقدمت تريم شكر وتقدير غرفة الشارقة ومجلس سيدات أعمال الشارقة لغرفة إرفورت على دعوة غرفة الشارقة لزيارة مدينة إرفورت، داعية إلى أن يكون هذا اللقاء محطة متجددة لاكتشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي بين ألمانيا والإمارات عموماً وبين الشارقة وإرفورت على وجه الخصوص لا سيما بين سيدات الأعمال من الجانبين بعدما باتت المرأة تسهم بشكل بارز ومؤثر ولافت في المنظومة الاقتصادية في كلتا الدولتين وتتبوأ مواقع قيادية بارزة وملهمة في عالم المال والأعمال.

وقد وجهت رغدة تريم دعوة لغرفة إرفورت لزيارة وفد منها لغرفة الشارقة مجدداً على رأس وفد يضم ممثلي رجال وسيدات أعمال المدينة للتعرف عن قرب على مجالات الشراكة والاستثمار المجزية في الشارقة التي نجحت في التحول إلى إحدى أبرز الوجهات الاقتصادية على مستوى منطقة الشرق الأوسط في عالم المال والأعمال وأكثرها جذباً للمستثمرين من شتى أنحاء العالم، مشيرة إلى أن غرفة الشارقة تتطلع للمحافظة على وتيرة التواصل القائم بين غرفتي الشارقة وإرفورت من جهة وبين القطاعين الخاص في الشارقة وألمانيا من جهة ثانية على المدى البعيد.

وأكدت الحرص على مواصلة البحث في مجالات التعاون وسبل بناء الشراكات المستدامة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والألماني للاستثمار في الفرص المتاحة لدى الجانبين والتعاون المشترك لبناء أفضل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبها، استعرضت فاطمة خليفة المقرب خلال اللقاء مع الجانب الألماني أبرز الخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لمجتمع الأعمال والمستثمرين ومختلف مبادراتها وأنشطتها الداعمة لرجال الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

من ناحيتها، قدمت غرفة إرفورت عرضاً شاملاً لوفد غرفة الشارقة حول مجالات عملها وفرص الاستثمار المتاحة في مقاطعة تورينغن إلى جانب ما تقدمه للبعثات التجارية والمستثمرين من مزايا تشجيعية.

ونظمت الغرفة الألمانية للوفد جولة بأهم معالم مدينة إرفورت وزيارات ميدانية إلى عدد من المرافق الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية في المدينة.

واطلع وفد غرفة الشارقة خلال اجتماع طاولة مستديرة على أفضل ممارسات غرفة إرفورت والدور الذي تلعبه الغرفة الألمانية لتأسيس بيئة أعمال ديناميكية لأعضائها، فيما ناقش الجانبان مجالات تبادل الخبرات والبعثات التجارية بينهما.

وجال وفد غرفة الشارقة بعدها في مركز تورينغن للمشاريع الناشئة وريادة الأعمال وتعرف على البرامج المختلفة التي يوفرها لرواد الأعمال والشركات والمشاريع الناشئة، ومن ثم زار مستشفى "زينترال كلينيك" وخدماته الرائدة في مجال الرعاية الصحية.

تأتي هذه الزيارة عقب زيارة سابقة قامت بها غرفة إرفورت للشارقة بناءً على دعوة رسمية من غرفة الشارقة تم خلالها إطلاع الوفد الألماني على أفضل ممارسات الغرفة وأنشطتها في مجال خدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.