الأخضر يلون شاشات 4 بورصات في المنطقة الأربعاء

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها، في تداولات جلسة يوم الأربعاء، باستثناء البورصة في دبي والأردن، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.74% لتقفل عند مستوى 2814.89 نقطة، بينما ارتفعت السوق السعودية في ظل تباين أداء قطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.22% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8317.27 نقطة.

كما صعدت السوق الكويتية بنسبة 0.08% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4925.57 نقطة في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.33% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1306.26 نقطة، وصعدت السوق العمانية بواقع 0.14% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4576.73 نقطة بدعم من كافة قطاعتها، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.21% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2074.37 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2814.89 0.74 % سالب السعودية 8317.27 0.22 % الكويت 4925.57 0.08 % البحرين 1306.26 0.33 % عمان 4576.73 0.14 % الأردن 2074.37 0.21 % سالب

سوق دبي تواصل تراجعها وسط تباين أداء القطاعات

تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة الأربعاء، وسط تباين في أداء غالبية القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2814.89 نقطة متراجعاً بواقع 21.12 نقطة أو ما نسبته 0.74%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 205.7 مليون سهم بقيمة 253.5 مليون درهم نفذت من خلال 3266 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بنسبة 0.41%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.22%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الخدمات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع السلع القطاعات المتراجعة بنسبة 2.68%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.15%.

وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.50% وصولاً إلى سعر 0.434 درهم، تلاه سهم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.98% وصولاً إلى سعر 0.319 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.729 درهم، تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.28% وصولاً إلى سعر 1.40 درهم.

واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 79.7 مليون سهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 24.7 مليون سهم، كما احتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 58.9 مليون درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 46.5 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد مرتفعة بدعم ترأسه قطاع الإعلام

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8317.27 نقطة رابحاً بواقع 18.38 نقطة أو ما نسبته 0.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 118.6 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 96 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 75 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الإعلام القطاعات المرتفعة بنسبة 7.90%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.07%، وفي المقابل تصدر قطاع المرافق العامة القطاعات المتراجعة بنسبة 0.36%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.35%.

وسجل سعر سهم عناية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93% وصولاً إلى سعر 24.80 ريال، تلاه سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 8.77% وصولاً إلى سعر 98.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.38% وصولاً إلى سعر 13.74 ريال، تلاه سهم العربي بنسبة 3.33% وصولاً إلى سعر 31.90 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.8 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 16.5 مليون سهم، كما احتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 354.3 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 349.6 مليون ريال.

ارتفاع طفيف في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة الأربعاء، وذلك وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 4.03 نقطة أو ما نسبته 0.08% ليقفل عند مستوى 4925.57 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 44.6 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 2120 صفقة.

وسجل سعر سهم الدولي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.33% وصولاً إلى سعر 0.229 دينار، تلاه سهم زين بنسبة 1.16% وصولاً إلى سعر 0.437 دينار، وسجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة تراجع بواقع 1.73% وصولاً إلى سعر 0.850 دينار، تلاه سهم صناعات بنسبة 1.25% وصولاً إلى سعر 0.158 دينار.

واحتل سهم الدولي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.2 مليون سهم، تلاه سهم خليج بواقع 7 ملايين سهم، كما احتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.3 مليون دينار، تلاه سهم زين بواقع 2.7 مليون دينار.

مؤشر السوق البحرينية يرتفع 0.33%

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بدعم من قطاعي التأمين والاستثمار وسط ارتفاع التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 4.24 نقطة أو ما نسبته 0.33% ليقفل عند مستوى 1306.26 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 638.9 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 12.32 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 10.27 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 5.21 نقطة، واستقرت بقية القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 1.100 دينار، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 2.82% وصولاً إلى سعر 0.365 دولار، وسجل سعر سهم مجموعة جي أف أتش المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.05% وصولاً إلى سعر 0.355 دولار، تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 2.63% وصولاً إلى سعر 0.111 دينار.

واحتلت مجموعة جي أف أتش المالية المركز الأول بقيم التداولات، تلاه المؤسسة العربية المصرفية بواقع 315 ألف دولار.

صعود مؤشر السوق العمانية بدعم من كافة قطاعاتها

وصعدت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بعد أداء إيجابي لكافة قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.54 نقطة وبنسبة 0.14% ليقفل عند مستوى 4576.73 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم بقيمة 1.3 مليون ريال نفذت من خلال 439 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات، واستقرار أسعار أسهم 18 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.89%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.37%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.24%.

وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.17% وصولاً إلى سعر 0.100 ريال، تلاه سهم الباطنة للطاقة بنسبة 3.57% وصولاً إلى سعر 0.116 ريال، وسجل سعر سهم العمانية القطرية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.35% وصولاً إلى سعر 0.110 ريال، تلاه سهم بنك نزوى بنسبة 1.09% وصولاً إلى سعر 0.091 ريال.

واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات مركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.3 مليون سهم، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 1.9 مليون سهم، كما احتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 359.6 ألف ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 256.3 ألف ريال.

قطاع الصناعة الرابح الوحيد في السوق الأردنية

وسجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة يوم الأربعاء، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.21%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2074.37 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون دينار، نفذت من خلال 1825 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة، واستقرار أسعار أسهم 32 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.38%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.25%.

وسجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار، تلاه سهم البطاقات العالمية بنسبة 5.88% وصولاً إلى سعر 0.18 دينار، وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار، تلاه سهم الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.65% وصولاً إلى سعر 0.82 دينار.

واحتل سهم ميثاق للاستثمارات العقارية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 966.2 ألف دينار، تلاه سهم مناجم الفوسفات الأردنية بواقع 495 ألف دينار.