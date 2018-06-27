الإمارات تبحث تعزيز مسارات الشراكة مع هونغ كونغ

الشارقة 24:

أشاد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بتنامي وقوة العلاقات بين الإمارات وهونغ كونغ، في العديد من مؤشرات ومسارات تلك الشراكة، في ضوء الحرص المشترك على تعزيز وترسيخ مجمل أركان العلاقات الثنائية، بما يحقق المنفعة والمصالح المتبادلة لكلا الطرفين.

وأكد سعادة آل صالح، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين الإمارات والشرق الأوسط من جهة، وهونغ كونغ والصين من جهة أخرى، استناداً إلى العلاقات المتميزة بين الجانبين، والدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات كممر عالمي في منطقة الشرق الأوسط لتجارة السلع والخدمات اللوجستية بين الشرق والغرب، مما يعزز مساهمتها في دعم مبادرة الحزام والطريق الطموحة التي تمهد لتحولات جوهرية في مسارات التجارة العالمية.

جاءت تصريحات سعادته، خلال اجتماعه، يوم الأربعاء، مع برندون ليو نائب رئيس غرفة التجارة الصينية في هونغ كونغ، وذلك بحضور سعادة نبيلة الشامسي قنصل عام دولة الإمارات في هونغ كونغ وأعضاء وفد الدولة، في إطار مناقشة تطوير سبل التعاون التجاري والاستثماري واستعراض أبرز المستجدات الاقتصادية العالمية، وذلك تواكباً مع مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة الرابعة لقمة "الحزام – الطريق"، التي تستضيفها هونغ كونغ، يوم الخميس، بمشاركة ممثلي ورؤساء العديد من الجهات الحكومية وكيانات الأعمال بالدولة.

ونوه سعادة آل صالح خلال الاجتماع، إلى أن دولة الإمارات حققت طفرة تنموية وقدرات تعزز مكانتها على خارطة التجارة العالمية والتجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بمؤشرات ريادية، حيث تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي، وحققت ريادة إقليمية ومراتب متقدمة في تطبيق أفضل ممارسات الأعمال، وخلق البيئة المحفزة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تنامي قدراتها في الدعم اللوجستي لحركة التجارة بالاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

واستعرض سعادته، أهم التسهيلات التي توفرها دولة الإمارات لجذب الاستثمارات الأجنبية والتي تتضمن تسهيلات تشريعية وبنيوية متعددة، فضلاً عن التسهيلات اللوجستية وتطور قطاع الخدمات وتنامي استخدامات التقنيات الحديثة، داعياً المستثمرين في هونغ كونغ والصين للاستثمار في الإمارات.

من جانبه، رحب ليو، بزيارة وفد دولة الإمارات المشارك في قمة الحزام الطريق، متمنياً تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ومثمناً قوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين بصفة عامة وهونغ كونغ بصفة خاصة، في ضوء تشابه وتقارب مسارات التنمية والتطور والمكانة في البلدين.

حضر الاجتماع، محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج في وزارة الاقتصاد، وممثلو كل من موانئ أبوظبي، وطيران الاتحاد، واستثمر في الشارقة، والعين القابضة، إلى جانب عدد من مسؤولي الغرفة الصينية في هونغ وكونغ.