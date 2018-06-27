اتفاقية بين "اينوك" و "رافن اينرجي" لتزويد وقود الطائرات في نيجيريا

الشارقة 24 – وام:





وقعت "اينوك" وشركة "رافن اينرجي" اتفاقية الخدمات الفنية والتسويقية لقطاع الطيران تهدف إلى دعم عمليات تزويد وقود الطائرات التي تزاولها المجموعة في نيجيريا.

وتعد "رافن اينرجي" إحدى شركات مجموعة "رافين ريسورسز" الدولية التي تزاول نشاطها عبر محفظة متنوعة من العمليات التجارية في قطاعات مختلفة تشمل النفط والغاز والتجارة وإدارة المخاطر واستشارات الموارد البشرية ومحطات توليد الطاقة المستقلة.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": نورد اليوم ما يزيد عن 2.8 مليون جالون أميركي من وقود الطائرات يومياً إلى مجموعة واسعة من العملاء في دولة الإمارات والعالم، مشيراً إلى الشراكة الجديدة مع رافين لخدمات الطيران لتعزيز مجال تزويد وقود الطائرات والتوسع في السوق الأفريقي.

من جانبه قال أديني ماكانجولا الرئيس التنفيذي لمجموعة "رافين ريسورسز" إن الدخول بشراكة استراتيجية مع شركة رائدة عالمياً في هذا القطاع بحجم "اينوك" يمثل تقدماً كبيراً لمجموعة "رافين" وهو ما يسهم في تقوية البنى التحتية المتوفرة محلياً وتحقيق المزيد من التوفير في النفقات وتعزيز الإنتاجية من خلال خفض زمن تزويد الطائرات بالوقود.