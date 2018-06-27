الدينار البحريني يرتفع بعد تعهد الإمارات والسعودية والكويت بتقديم دعم

الشارقة 24 – رويترز:





تعافى الدينار البحريني بقوة مقابل الدولار الأميركي في السوق الفورية خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم دعم مالي للبحرين.

وبلغ الدينار 0.37798 للدولار، اليوم الأربعاء.

وكانت العملة البحرينية انخفضت، أمس الثلاثاء، إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى لها في 17 عاماً، لتتحرك بعيداً عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608، في الوقت الذي باعت فيه صناديق تحوط السندات البحرينية وباعت الدينار في السوق الآجلة بسبب مخاوف من تنامي الدين العام للبلاد.

وقالت السعودية والإمارات والكويت في بيان مشترك، مساء أمس الثلاثاء، إنها ستعلن قريباً عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي، ولم تفصح عن التفاصيل.