"أدنوك للتوزيع" تعلن إطلاق برنامج مكافآت لعملاء "الخدمة المتميزة"

الشارقة 24 – وام:

أعلنت أدنوك للتوزيع عن إطلاق برنامج مكافآت لعملاء الخدمة المتميزة كجزء من خدمات فليكس الجديدة، والتي تتيح للعملاء المزيد من الخيارات حول كيفية التزود بالوقود.

وابتداءً من 30 يونيو الجاري سيتمكن عملاء الخدمة المميزة من التمتع بخصومات وعروض في جميع محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك للتوزيع في إمارة أبوظبي.

ويمكن للعملاء استخدام إيصالات الخدمة المتميزة لاستبدالها بمكافآت تشمل القهوة والوجبات الخفيفة في متاجر الواحة أو بخدمة غسيل السيارات التابعة لأدنوك للتوزيع في غضون 30 يوماً من عملية الشراء الأولى.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ "أدنوك للتوزيع" إن أدنوك للتوزيع تركز على تعزيز نموذج أعمالها ليصبح أكثر ذكاءً وحرصاً على إثراء تجربة العملاء وقد بدأ هذا النموذج الآن بتوفير خيارات جديدة أكثر راحة للعملاء وبتقديم منتجات وخدمات أكثر جودة مع الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة.

وأضاف: "يعد تحسين تجربة العملاء من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتطوير تجربة التسوق في واحة أدنوك من خلال شراكتنا مع سلسلة متاجر "جيان" العالمية إضافة إلى أن إطلاق خدمة "فليكس" يعتبر جزءاً أساسياً من نموذج الأعمال الجديد".

وتسعى أدنوك للتوزيع من خلال إطلاق خدمات "فليكس" إلى تعزيز خيارات وتجربة عملائها، حيث يمكنهم الآن اختيار الخدمة الذاتية بدون تكلفة، أو اختيار الخدمة المتميزة مقابل عشرة دراهم، يمكنهم استرجاع قيمتها من خلال برنامج المكافآت، والاستمتاع بمستوى معزز من الخدمة تشمل تزويد المركبة بالوقود من قبل الموظف بالإضافة إلى عدد من مزايا العناية بالسيارة مثل تنظيف الزجاج الأمامي وفحص الإطارات، فيما ستعفى أدنوك للتوزيع كبار السن وذوي الإعاقة من رسوم الخدمة المتميزة.

كما قامت أدنوك للتوزيع بالاستثمار في تكنولوجيا جديدة ومتطورة من شأنها أن تعزز من سرعة وسهولة عملية التزود بالوقود، حيث أطلقت مؤخراً نظاماً يعمل بتقنية "الشريحة الذكية"، يمكن العملاء من الدفع مقابل الوقود بسرعة ودون الحاجة لاستخدام البطاقات المصرفية أو المبالغ النقدية، وهو ما يغني العملاء عن الحاجة إلى تخويل طريقة الدفع للعامل في المحطة وبالتالي زيادة سهولة وسرعة عملية التزود بالوقود، حيث يعتمد النظام على تثبيت شريحة إلكترونية على السيارة تقوم بخصم المبلغ من محفظة أدنوك الخاصة بالعميل بشكل تلقائي، كما بالإمكان أيضا ربط الشريحة الذكية بخيارات الدفع الأخرى بما في ذلك بطاقة الهوية الإماراتية أو بطاقة "أدنوك بلس".

ويمكن للراغبين بالاشتراك في محفظة أدنوك، التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لأدنوك للتوزيع والتطبيق المخصص للأجهزة الذكية أو من مراكز إصدار البطاقات الذكية التابعة للشركة.

وقد أظهر مسح أجرته دار الأبحاث الدولية " YouGov" الشهر الماضي أن 93% من العملاء في أبوظبي والذين شملهم المسح يوصون أصدقاءهم وعائلاتهم بالخيارات الجديدة للتزود بالوقود، حيث أطلقت أدنوك للتوزيع منذ شهر أبريل فترة تجريبية مجانية لتجربة خياري الخدمة المتميزة والذاتية من أدنوك فليكس، وستبدأ بتطبيق رسم الخدمة المميزة من يوم 30 يونيو.