الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "الكويتية" و"البحرينية"

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة، الثلاثاء، باستثناء سوقي الكويت والبحرين، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.11% لتقفل عند مستوى 2836.01 نقطة. كما تراجعت السوق السعودية في ظل تباين أداء قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.52% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8298.89 نقطة. وفي المقابل ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 1.14% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4921.54 نقطة في ظل ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والأحجام. كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.03% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1302.03 نقطة. فيما تراجعت السوق العمانية بواقع 0.29% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4570.18 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.67% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2078.72 نقطة.

تراجع آخر لسوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة اليوم وسط تراجع في أداء غالبية القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2836.01 نقطة متراجعاً بواقع 31.84 نقطة أو ما نسبته 1.11%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 290.5 مليون سهم بقيمة 309.6 مليون درهم نفذت من خلال 3381 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 26 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع النقل بنسبة 0.34% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 4.10% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.38%.

وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26% وصولاً إلى سعر 1.80 درهم تلاه سهم مصف السلام البحرين بنسبة 4.59% وصولاً إلى سعر 1.14 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.810 درهم تلاه سهم دار التكافل بنسبة 9.60% وصولاً إلى سعر 0.612 درهم. واحتل سهم موانئ دبي العالمية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.7 مليون سهم تلاه سهم مصرف عجمان بواقع 69.3 مليون سهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 80.9 مليون درهم تلاه سهم مصرف عجمان بواقع 72.9 مليون درهم.

السوق السعودية تواصل تراجعها

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً ملحوظاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8297.06 نقطة خاسراً بواقع 45.29 نقطة أو ما نسبته 0.54%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 124.2 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 106 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 0.44% تلاه قطاع الإعلام بنسبة 0.34%، وتصدر قطاع المرافق العامة القطاعات المتراجعة بنسبة 2.46% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.25%.

وسجل سعر سهم عناية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94% وصولاً إلى سعر 22.56 ريال تلاه سهم المتحدة للتأمين بنسبة 9.89% وصولاً إلى سعر 14.22 ريال، في المقابل سجل سعر سهم تكافل الراجحي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51% وصولاً إلى سعر 63.20 ريال تلاه سهم كهرباء السعودية بنسبة 2.68% وصولاً إلى سعر 21.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 34.1 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 15.7 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 356.8 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 337.3 مليون ريال.

جلسة حصد الأرباح في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة اليوم لتحصد أرباحها بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة استعداداً لحصد هذه الأرباح وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 55.33 نقطة أو ما نسبته 1.14% ليقفل عند مستوى 4921.54 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 59 مليون سهم بقيمة 19.5 مليون دينار نفذت من خلال 2186 صفقة.

وسجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.72% وصولاً إلى سعر 0.865 دينار تلاه سهم الدولي بنسبة 3.20% وصولاً إلى سعر 0.226 دينار. واحتل سهم الدولي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.4 مليون سهم تلاه سهم بيتك واقع 8.1 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.4 مليون دينار تلاه سهم الدولي بواقع 3.2 مليون دينار.

ارتفاع هامشي في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاعي البنوك والخدمات وسط تراجع التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.45 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 1302.03 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.1 مليون سهم بقيمة 530.9 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.63 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.49 نقطة واستقر قطاعي الفنادق والسياحة والصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 49.28 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.00% وصولاً إلى سعر 1.030 دولار تلاه سهم شركة ناس بواقع 0.95% وصولاً إلى سعر 0.106 دينار. وسجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09% وصولاً إلى سعر 0.400 دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 7.50% وصولاً إلى سعر 0.074 دينار. واحتل البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيم التداولات بواقع 693.1 ألف دولار دينار تلاه المؤسسة العربية المصرفية بواقع 385 ألف دولار.

محطة حمراء للسوق العمانية

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة اليوم بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 13.08 نقطة وبنسبة 0.29% ليقفل عند مستوى 4570.18 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 13.5 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون ريال نفذت من خلال 427 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.42% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.26% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.19%.

وسجل سعر سهم العمانية التعليمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.70% وصولاً إلى سعر 0.190 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بنسبة 1.46% وصولاً إلى سعر 0.416 ريال، وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.00% وصولاً إلى سعر 0.096 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بنسبة 3.33% وصولاً إلى سعر 0.116 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم تلاه سهم بنك اتش اس بي سي عمان بواقع 3.9 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 472.1 ألف ريال تلاه سهم بنك اتش اس بس سي عمان بواقع 448.3 ألف ريال.

تراجع ملموس في السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.67% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2078.72 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.5 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون دينار نفذت من خلال 1537 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 39 شركة واستقرار لأسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 2.32% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.36% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.22%.

وسجل سعر سهم الأردنية لصناعة الأنابيب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.67% وصولاً إلى سعر 1.12 دينار تلاه سهم نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.30% وصولاً إلى سعر 0.97 دينار. وسجل سعر سهم الزرقاء للتعليم والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 6.28% وصولاً إلى سعر 1.49 دينار تلاه سهم الإقبال للاستثمار بنسبة 4.88% وصولاً إلى سعر 31.55 دينار. واحتل سهم ميثاق للاستثمارات العقارية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليون دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع مليون دينار.