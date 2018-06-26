326.6 مليار درهم رصيد "المركزي" من العملات الأجنبية

الشارقة 24 – وام:

أظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، أن رصيد المصرف من العملات الأجنبية بلغ 326.6 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي، مقارنة مع 326.4 مليار درهم في شهر أبريل الذي سبق.

وأشارت الإحصاءات إلى تواصل ارتفاع قيمة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج من 255.52 مليار درهم في أبريل من العام الجاري إلى 257.23 مليار درهم في شهر مايو من العام ذاته.

ولا يشمل رصيد الأصول الأجنبية شريحة الاحتياطي لدى المصرف وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بحسب المعايير التي يتبعها المصرف المركزي.

وعلى صعيد المجاميع النقدية للجهاز المصرفي بشكل عام فقد ارتفعت السيولة بمفهومها الشامل "ن3" بمقدار 5.9 مليار درهم خلال شهر مايو، ما زاد من إجمالي رصيدها التراكمي إلى 1.539.7 تريليون درهم مقارنة مع 1.534 تريليون درهم في أبريل الذي سبق.

وارتفعت قيمة الودائع الحكومية إلى 235.3 مليار درهم في مايو الماضي، في حين وصلت قيمة الودائع المصرفية النقدية 429.3 مليار درهم والودائع شبه النقدية 804.3 مليار درهم.

وارتفع النقد المصدر من 84.3 مليار درهم في أبريل إلى 86.8 مليار درهم في نهاية مايو من العام الجاري، في حين ارتفع رصيد النقد المتداول لدى الجمهور خارج البنوك من 70.7 مليار درهم إلى 70.8 مليار درهم خلال فترة الرصد نفسها بحسب إحصاءات المصرف المركزي.

وعلى جانب حركة التطورات الخاصة بالقاعدة النقدية فقد بلغت قيمتها 350 مليار درهم في شهر مايو، مقارنة مع مستوى 345.3 مليار درهم في نهاية شهر أبريل منها 125.2 مليار درهم لرصيد شهادات الإيداع ونحو 124.4 مليار درهم لرصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك 86.8 مليار درهم للنقد المصدر وبلغ رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي 13.6 مليار درهم.