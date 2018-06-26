"غرفة الشارقة" تستقبل وفداً تجارياً من شركات "آر إي آي" الكورية الجنوبية

الشارقة 24:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد تجاري من جمهورية كوريا الجنوبية يمثل مجموعة شركات "آر إي آي" القابضة، مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين وفرص الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحديداً في مجال تقنية المعلومات والرعاية الصحية والسياحة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر غرفة الشارقة، الثلاثاء، بين سعادة محمد راشد بن ديماس عضو مجلس إدارة الغرفة، وهونج سونج بونج رئيس شركات "آر إي آي" القابضة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة محمد أحمد أمين المدير العام بالوكالة، وعمر علي صالح مدير إدارة العلاقات الدولية.

واستعرض سعادة محمد راشد بن ديماس عضو مجلس إدارة الغرفة، أمام الوفد الزائر أبرز الخدمات التي تقدمها الغرفة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، مؤكداً حرص الغرفة في إطار خطتها الاستراتيجية على استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات التجارية والترويج للفرص المجزية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي شتى المجالات في إمارة الشارقة والمدعومة بحزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم في ظل المكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارة كمركز اقتصادي بارز على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد بن ديماس أمام الوفد تعاون الدوائر الحكومية المعنية بالقطاع الاقتصادي في إمارة الشارقة والتنسيق فيما بينها في الترويج وخدمة مجتمع الأعمال المحلي وتلبية احتياجات المستثمرين، في إطار رؤية الشارقة لتنويع اقتصادها وزيادة تدفقات رؤوس الأموال في ناتجها الإجمالي المحلي وخططها المنهجية الرامية لرفع سقف تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية في العالم وتطوير مكانتها الاقتصادية ومناخها الآمن للاستثمارات.

ووجّه بن ديماس دعوة للجانب الكوري الجنوبي للمشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها مركز اكسبو الشارقة على مدار العام، ومن أبرزها معرض الأعمال المعدنية "ستيل فاب الشرق الأوسط"، مؤكداً على أهمية مواصلة عقد اللقاءات المباشرة للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار ومجالات التعاون مع مجتمع الأعمال الإماراتي والمحلي.

من جانبه، أعرب الوفد عن شكره للغرفة على حسن الاستضافة وحرصها على توفير سبل الدعم والتعاون والتنسيق مع الشركة، معرباً عن رغبة في مواصلة التواصل مع الغرفة لتعزيز العلاقات بين الجانبين في المستقبل والنظر في إمكانية المشاركة في المعارض التي تقام في الشارقة.