"الاقتصاد" تستعرض فرص التعاون التجاري مع هونغ كونغ

الشارقة 24:

شاركت وزارة الاقتصاد في حفل افتتاح الدورة السادسة من معرض أناقة هونغ كونغ، الذي انطلقت فعالياته، أمس الإثنين، في فندق حياة ريجنسي بدبي، ويختتم، اليوم الثلاثاء، حيث ينظمه مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ.

ويعد عرض أناقة هونغ كونغ الأضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط الذي يختص بعرض المنتجات المصنعة في هونغ كونغ والصين، ويمثل بوابة بارزة للتبادل التجاري والتعاون بين السوق الصينية وأسواق المنطقة، حيث يتضمن فئات متنوعة من المنتجات مثل الإلكترونيات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات الآمنة بيئياً والمنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية والهدايا والأزياء والإكسسوارات والساعات والأثاث وتجهيزات الإضاءة وغيرها.

وشارك سعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، في الافتتاح الرسمي للمعرض، بحضور مسؤولين من عدد من الجهات المحلية الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، وممثلين عن السفارة الصينية في الدولة ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، ومكتب تنمية التجارة بالصين، حيث تم إجراء جولة على أجنحة المعرض المتنوعة.

واستعرض سعادته أبرز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وهونغ كونغ وجمهورية الصين الشعبية خلال الكلمة الافتتاحية للمعرض، حيث أكد قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مشيراً إلى أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لهونغ كونغ في الشرق الأوسط، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2017 نحو 8.9 مليار دولار أميركي، بنسبة نمو تقدر بنحو 5.1 مقارنة بعام 2016.