الاتحادية للضرائب تطالب المسجلين باستخدام "التصريح الطوعي"

الشارقة 24 – وام:

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب كافة قطاعات الأعمال المسجلة لديها بعدم استخدام النموذج الخاص بالتصريح الطوعي وإرساله للهيئة إلا في حالات وجود أو اكتشاف أخطاء فعلية في الإقرارات أو في التقييمات الضريبية الصادرة عن الهيئة، وذلك تجنباً لتعطيل وتأخير دورة العمل.

وأوضحت الهيئة في تعميمٍ رسمي وجهته لكافة المسجلين في النظام الضريبي أنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية فإنه بموجب التصريح الطوعي يقوم دافع الضريبة بإخطار الهيئة عن أي خطأ أو سهو وارد في الإقرار الضريبي أو طلب استرداد الضريبة المقدم من قبله أو في التقييم الضريبي الصادر عن الهيئة.