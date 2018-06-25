الأحمر يغطي بورصات المنطقة

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة، الإثنين، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 2.09% لتقفل عند مستوى 2867.85 نقطة. كما تراجعت السوق السعودية في ظل تباين أداء قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.10% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8342.35 نقطة. وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 1.11% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4833.21 نقطة في ظل ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والأحجام. كما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 0.40% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1301.57 نقطة. وتراجعت السوق العمانية بواقع 0.22% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4583.27 نقطة بضغط من قطاعي المال والصناعة. وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.14% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2092.84 نقطة.

سوق دبي تتراجع

تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة اليوم وسط تراجع في أداء غالبية القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2867.85 نقطة متراجعاً بواقع 61.21 نقطة أو ما نسبته 2.09%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 220.4 مليون سهم بقيمة 289 مليون درهم نفذت من خلال 3469 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 28 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الصناعة القطاعات المرتفعة بنسبة 3.71% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، وفي المقابل تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المتراجع بنسبة 3.60% تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.81%.

وسجل سعر سهم شركة الاسمنت الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.70% وصولاً إلى سعر 2.80 درهم تلاه سهم دار التكافل بنسبة 3.20% وصولاً إلى سعر 0.677 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.900 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بنسبة 6.49% وصولاً إلى سعر 0.720 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 78.2 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 44.8 مليون سهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 84.7 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 16.7 مليون درهم.





تراجع طفيف في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً طفيفاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8342.35 نقطة خاسراً بواقع 8.61 نقطة أو ما نسبته 0.10%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 145.6 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 85 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 88 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الإعلام القطاعات المرتفعة بنسبة 2.78% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.62%، تصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات القطاعات المتراجعة بنسبة 1.76% تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.19%.

وسجل سعر سهم عناية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97% وصولاً إلى سعر 20.52 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 9.93% وصولاً إلى سعر 19.26 ريال، في المقابل سجل سعر سهم دار الأركان أعلى نسبة تراجع بواقع 5.49% وصولاً إلى سعر 10.68 ريال تلاه سهم العقارية بنسبة 4.40% وصولاً إلى سعر 31.50 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 38.4 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 23.1 مليون سهم. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 496.8 مليون ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 422 مليون ريال.





تراجع في السوق الكويتية

تراجعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 53.58 نقطة أو ما نسبته 1.11% ليقفل عند مستوى 4866.21 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 41.1 مليون سهم بقيمة 15.5 مليون دينار نفذت من خلال 1836 صفقة.

وسجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.22% وصولاً إلى سعر 0.826 دينار تلاه سهم برقان بنسبة 2.36% وصولاً إلى سعر 0.260 دينار. وسجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة تراجع بواقع 0.20% وصولاً إلى سعر 0.492 دينار. واحتل سهم خليج ب المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.1 مليون سهم تلاه سهم بيتك واقع 7.5 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4 ملايين دينار تلاه سهم خليج ب بواقع 1.9 مليون دينار.





السوق البحرينية تواصل تراجعها

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار ووسط تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.17 نقطة أو ما نسبته 0.40% ليقفل عند مستوى 1301.57 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.1 مليون سهم بقيمة 1.08 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 0.42 نقطة واستقرت قطاعات التأمين والفنادق والسياحة والصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 12.76 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.43 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.85% وصولاً إلى سعر 0.605 دولار تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 0.83% وصولاً إلى سعر 0.244 دينار. وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 0.100 دولار تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 2.60% وصولاً إلى سعر 0.375 دولار. واحتلت المؤسسة العربية المصرفية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 دولار دينار تلاه البنك الأهلي المتحد بواقع 730 ألف دولار.

انخفاض في السوق العمانية

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة اليوم بعد أداء سلبي لقطاعي المال والصناعة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 10.01 نقطة وبنسبة 0.22% ليقفل عند مستوى 4583.27 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18.3 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نفذت من خلال 553 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.26%، وفي المقابل تراجع قطاع المال بنسبة 0.97% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42%.

وسجل سعر سهم العمانية العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.71% وصولاً إلى سعر 0.185 ريال تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 2.94% وصولاً إلى سعر 0.350 ريال، وسجل سعر سهم الأنوار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.45% وصولاً إلى سعر 0.130 ريال تلاه سهم البنك الوطني العماني بنسبة 2.75% وصولاً إلى سعر 0.177 ريال. واحتل سهم بنك نزوى مركز الأول بحجم التداولات بواقع 6 ملايين سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 3.8 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 583.7 ألف ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 556.2 ألف ريال.

محطة حمراء في السوق الأردنية





سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.14% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2092.84 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون دينار نفذت من خلال 1658 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 36 شركة واستقرار لأسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.15% وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.45% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.10%.

وسجل سعر سهم مدارس الاتحاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.19% وصولاً إلى سعر 1.49 دينار تلاه سهم إعمار بنسبة 6.66% وصولاً إلى سعر 0.16 دينار. وسجل سعر سهم المتوسط والخليج للتأمين - الأردن أعلى نسبة تراجع بواقع 12.84% وصولاً إلى سعر 0.95 دينار تلاه سهم الفنادق والسياحة الأردن بنسبة 7.05% وصولاً إلى سعر 3.95 دينار. واحتل سهم البنك العربي المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليون دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 861.9 ألف دينار.