%100 نسبة تحصين أجهزة الصراف الآلي من الاختراق

الشارقة 24 – وام:

استطاع مصرف الإمارات المركزي، تحقيق إنجازات كبيرة في تحصين أجهزة الصراف الآلي من الاختراق، بعد إقراره خلال الفترة الماضية من خلال الإجراءات التي التزم بها لبلوغ الهدف المنشود.. إذ بلغت نسبة امتثال البنوك 99.77% مع نهاية العام 2017، فيما يتعلق بتثبيت الدرع الواقي من التجسس على رقم التعريف الشخصي في جميع أجهزة الصراف الآلي بالدولة.

وبحسب مصرف الإمارات المركزي، فقد جاءت نسبة الإنجاز المتحققة من خلال تثبيت كاميرات ثقبية، ورصد أرقام التعريف الشخصي، المسجلة على أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة.

وعلى صعيد متصل بلغت نسبة امتثال البنوك 99.77 فيما يخص بتركيب أجهزة مكافحة الكشط، لمنع قراءة بيانات الشريط المغناطيسي بواسطة الكاشطات.

وصدرت تعليمات من المصرف المركزي للبنوك، بالسحب الفوري من الخدمة لأي أجهزة صراف آلي يتعرض لمثل هذا الخطر.

وفيما يتعلق بالتزام الجهاز المصرفي في الدولة، بتركيب أجهزة استشعار، للكشف عن وجود أجهزة الكشط، وذلك لإرسال تنبيهات فورية إلى البنوك، فقد وصلت نسبة الامتثال مع نهاية العام الماضي 99.48%، حيث صدرت تعليمات للبنوك بإغلاق أجهزة الصراف الآلي على الفور أينما ترد التنبيهات.

وتماشيًا مع متطلبات سلطات الشرطة في مختلف إمارات الدولة، فقد أصدر المصرف المركزي تعليماته لجميع مشغلي أجهزة الصراف الآلي، بتحديث كاميراتهم الأمنية من تناظرية إلى رقمية وذلك من أجل تحسين دقة الصورة.

وحتى الآن، بلغت نسبة الامتثال 58.72 %، ويتابع المصرف المركزي بفعالية تحقيق الامتثال بنسبة 100% قبل نهاية 2018.

وكان المصرف المركزي ضمن الجهود التي يبذلها لحماية وسائل الدفع الإلكتروني، اتخذ خطوة استباقية لمنع عمليات الاحتيال المحتملة، الناجمة عن التمرير المزدوج لبطاقات الدفع من جانب التجار في دولة الإمارات، وقرر المصرف المركزي خلال عام 2017، أن تقوم كافة البنوك المستفيدة في دولة الإمارات، بتثقيف جميع التجار المشاركين من خلالها، وضمان قيامهم بتعديل أنظمة المحاسبة الخاصة بهم، بحيث يتم تمرير بطاقات الدفع مرة واحدة فقط في آلات نقطة البيع، وتجنب التمرير المزدوج للبطاقات لأغراض المحاسبة، ونقاط الولاء.

وجاء التقدم المحقق في هذا الصدد كبيراً، حيث أفادت البنوك المستفيدة، بأن ما يقرب من 99.4 % من التجار قد امتثلوا بالفعل لهذا الشرط.

وسيواصل المصرف المركزي مراقبة الامتثال، وضمان الالتزام بنسبة 100 % خلال عام 2018.

يذكر أن جهود المصرف المركزي في تحصين أجهزة الصراف الآلي، ارتفعت وتيرتها في العام 2015، عندما أصدر إخطاراً لجميع البنوك في دولة الإمارات، لرفع مستوى أمن أجهزتها من خلال فرض متطلبات معينة، وتابع المصرف التنفيذ بشكل مستمر.

ويبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في دولة الإمارات 5274 جهازاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 63 جاهزاً، مقارنة بـ 5211 جهازاً مع الربع ذاته من العام 2017 بحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.