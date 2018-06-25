سرمد الزدجالي: "فارس للتجارة العامة" تستحوذ على 50% من شركة توصيل

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سرمد الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة توصيل في تصريح لـ "الشارقة 24" للشارقة، إن الشركة وقعت اليوم الإثنين، اتفاقية مع مؤسسة فارس للتجارة العامة، بموجبها استحوذت الأخيرة على نسبة 50% من شركة توصيل.

وتطرق إلى بدايات عمل الشركة في مارس 2017، وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، بحيث وصلت اليوم إلى مرحلة القدرة على تطوير وتوسيع خدماتها.

وأضاف الزدجالي قائلاً: "لدينا خطة مدروسة للتوسع في الإمارات الأخرى وعلى الصعيد الدولي أيضاً، ولا بد أن نشكر مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" الذي احتضننا في البداية منذ إطلاق "توصيل" واليوم عند توقعينا اتفاقية الاستحواذ".