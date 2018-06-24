"الضرائب" تدعو 92 ألفاً إلى تقديم الإقرارات والسداد حتى الخميس

الشارقة 24:

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عدد الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة الملزمة بتقديم إقراراتها، وسداد الضرائب المستحقة عليها، بحدٍ أقصى يوم الخميس المقبل، يقدر بنحو 92 ألف مسجل لدى الهيئة، بينهم نحو 89 ألفاً من المسجلين للفترات الربع سنوية، الذين بدأت فترتهم الأولى بداية يناير الماضي، وانتهت بنهاية شهر مايو الماضي، إلى جانب 3 آلاف مسجل ضمن الفترات الشهرية الذين يقدمون إقراراتهم شهرياً.

وطالبت الهيئة في بيان، يوم الأحد، الأعمال المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية مايو الماضي، بتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة الدفع عليها، قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة، مؤكدة ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية، بقيمة صفر إذا لم يكن لدى الأعمال المسجلة أي توريدات خلال الفترة الضريبية، وذلك تجنباً للتعرض لغرامات إدارية.

وأكدت الهيئة، حرصها على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات، وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين في النظام الضريبي، لتشجيعهم على الامتثال الضريبي الذاتي.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة: إن الأعمال المتوسطة والصغيرة تستحوذ على الحصة الأكبر من الأعمال المسجلة التي بدأت فترتها الضريبية الأولى في الأول من يناير 2018، وانتهت بنهاية مايو الماضي، والتي ستقوم فيما بعد بتقديم إقرارات ربع سنوية.

وأضاف "نظراً لأن هذه الأعمال التي تضم عدداً كبيراً من المسجلين لدى الهيئة تقوم بتقديم إقراراتها للمرة الأولى، ندعوهم لتقديم الإقرارات وسداد المستحقات عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة :eservices.tax.gov.ae للتعرف على هذه المعلومات بدقة وبإمكانهم تقديم الإقرارات فوراً، وبعد ذلك سداد المستحقات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للسداد فلا يشترط تنفيذ الخطوتين في الوقت ذاته".

وأشار إلى أن "إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة الدفع، متاحة على مدار الساعة ويمكن للخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني، والدخول لبوابة الخدمات الإلكترونية والضغط على تبويب "ضريبة القيمة المضافة"، والوصول إلى نموذج الإقرار الضريبي، وتعبئة بيانات النموذج، ثم تقديم الإقرار بعد مراجعته بعناية، وبعد ذلك يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع بالضغط على تبويب مدفوعاتي".