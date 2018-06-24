الأخضر والأحمر يتقاسمان بورصات المنطقة الأحد

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع في جلسة يوم الأحد، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.03% لتقفل عند مستوى 2929.06 نقطة، كما صعدت السوق السعودية في ظل ارتفاع أداء قطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.76% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8350.96 نقطة، في حين ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.19% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4812.63 نقطة، في ظل تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام.

بالمقابل، سجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 0.21% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1306.74 نقطة، كما هبطت السوق العمانية بواقع 0.36% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4593.28 نقطة بضغط من قطاعي المال والصناعة، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.01% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2095.74 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2929.06 0.03 % السعودية 8350.96 1.76 % الكويت 4812.63 0.19 % البحرين 1306.74 0.21 % سالب عمان 4593.28 0.36 % سالب الأردن 2095.74 0.01 % سالب



ارتفاع هامشي في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة الأحد، وسط تباين في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2929.06 نقطة مرتفعاً بواقع 0.89 نقطة أو ما نسبته 0.03%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 93.9 مليون سهم بقيمة 134.8 مليون درهم نفذت من خلال 1429 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة، واستقرار أسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع العقارات وقطاع الاستثمار القطاعات المرتفعة بنسبة 0.12%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.09%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع السلع القطاعات المتراجع بنسبة 1.23%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.06%.

وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.03% وصولاً إلى سعر 0.326 درهم، تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.14%، وصولاً إلى سعر 1.51 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09% وصولاً إلى سعر 0.390 درهم، تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بنسبة 6.54%، وصولاً إلى سعر 1.00 درهم.

واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات، بواقع 41.6 مليون سهم، تلاه سهم إعمار بواقع 27.3 مليون سهم، كما احتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 39.5 مليون درهم، تلاه سهم العربية للطيران بواقع 18 مليون درهم.

السوق السعودية تربح 144.56 نقطة

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الأحد، وسط ارتفاع أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8350.96 نقطة رابحاً بواقع 144.56 نقطة أو ما نسبته 1.76%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 115.6 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 150 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.39%، واستقر قطاع الإعلام على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.42%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.39%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.53%.

وسجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.91% وصولاً إلى سعر 17.52 ريال، تلاه سهم تكافل الراجحي بنسبة 9.88% وصولاً إلى سعر 64.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السريع أعلى نسبة تراجع بواقع 4.27% وصولاً إلى سعر 14.34 ريال، تلاه سهم الكابلات بنسبة 1.72% وصولاً إلى سعر 8.55 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.1 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 9.5 مليون سهم، كما احتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 285.5 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 239.9 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتد مرتفعة

صعدت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، وذلك وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 9.11 نقطة أو ما نسبته 0.19% ليقفل عند مستوى 4812.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.8 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون دينار نفذت من خلال 1388 صفقة.

وسجل سعر سهم زين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.46% وصولاً إلى سعر 0.416 دينار، تلاه سهم جي أف أتش بنسبة 0.97% وصولاً إلى سعر 0.104 دينار، وسجل سعر سهم بنك وربة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.69% وصولاً إلى سعر 0.217 دينار، تلاه سهم بنك بوبيان بنسبة 0.40% وصولاً إلى سعر 0.493 دينار.

واحتل سهم خليج ب المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.9 مليون سهم، تلاه سهم بيتك واقع 2.6 مليون سهم، كما احتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.8 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 1.4 مليون دينار.

مؤشر السوق البحرينية العام بالأحمر

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الأحد، بضغط من قطاعي البنوك والخدمات ووسط تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.74 نقطة أو ما نسبته 0.21% ليقفل عند مستوى 1306.74 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.12 نقطة، واستقرت قطاعات التأمين والفنادق والسياحة والصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وتراجعت باقي قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 14.09 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.34 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة الأثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.105 دولار، تلاه سهم شركة ناس بواقع 1.90% وصولاً إلى سعر 0.107 دينار.

وسجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة تراجع بواقع 1.64% وصولاً إلى سعر 0.600 دولار، تلاه سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.90% وصولاً إلى سعر 0.300 دينار، واحتل سهم ألومنيوم البحرين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 1.2 دولار.

محطة حمراء للسوق العمانية

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة الأحد، بعد أداء سلبي لقطاعي المال والصناعة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 16.59 نقطة وبنسبة 0.36% ليقفل عند مستوى 4593.28 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.9 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون ريال نفذت من خلال 405 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة، واستقرار أسعار أسهم 16 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.02%، وفي المقابل تراجع قطاع المال بنسبة 0.76%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.34%.

وسجل سعر سهم أريدو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.57% وصولاً إلى سعر 0.518 ريال، تلاه سهم المطاحن العمانية بنسبة 1.55% وصولاً إلى سعر 0.784 ريال، وسجل سعر سهم عمان والإمارات القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.00% وصولاً إلى سعر 0.120 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بنسبة 2.74% وصولاً إلى سعر 0.142 ريال.

واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات مركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم، تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 1.4 مليون سهم، بينما احتل سهم النهضة للخدمات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 582.2 ألف ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 294.2 ألف ريال.

قطاع الصناعة يحد من تراجع السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية تراجعاً طفيفاً، بعد تعاملات جلسة الأحد، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.01%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2095.74 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون دينار نفذت من خلال 1282 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة، واستقرار أسعار أسهم 32 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.12%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05%.

وسجل سعر سهم البحر المتوسط للاستثمارات السياحية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.24% وصولاً إلى سعر 2.22 دينار، تلاه سهم الدولية للاستثمارات الطبية بنسبة 3.55% وصولاً إلى سعر 1.75 دينار، وسجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار، تلاه سهم التأمين الوطنية بنسبة 7.19% وصولاً إلى سعر 1.29 دينار.

واحتل سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 839.3 ألف دينار، تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 378.8 ألف دينار.