الإمارات تشارك في اجتماعات "أوفيد" بفيينا

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية وفد الدولة، في الدورة الاعتيادية الـ 39 لاجتماعات المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، في فيينا، على مستوى وزراء المالية في الدول الأعضاء.

و أشاد معالي عبيد بن حميد الطاير، بمجلس المحافظين و المدير العام وموظفي "أوفيد"، لإنجازاتهم الهامة وفي مقدمتها الانتهاء من التقرير السنوي للصندوق 2017، مؤكداً ضرورة دعم الدول الأعضاء في الصندوق للمبادئ والأهداف الرئيسية التي أسس لأجلها.

وشدد معاليه، على الدور المحوري الذي يقوم به صندوق أوبك للتنمية الدولية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء مع البلدان النامية وتقديم المساعدة للدول الفقيرة ومنخفضة الدخل في سعيها نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وقال معاليه، إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالمساهمة والعمل مع المؤسسات والمنظمات الدولية الرامية إلى توفير الموارد المالية للدول النامية وتمكينها من تحقيق أهدافها الانمائية والاقتصادية والاجتماعية.

وشملت فعاليات الدورة الاعتيادية حفل توزيع جائزة أوفيد التي تقدم سنوياً جائزة للتنمية لمؤسسة أو فرد ساهم في دعم التنمية وفازت بها هذا العام مؤسسة براك BRAC تقديراً لجهودها في دعم لاجئي الروهينغا وتوفير الخدمات المختلفة مثل المياه المأمونة والصرف الصحي وخدمات الرعاية الصحية والدعم التعليمي للأطفال.

وسيتم توجيه الجائزة لتعزيز المساعدة المقدمة لمراكز مؤسسة BRAC في منطقة كوكس بازار والتي تعمل على تمكين السكان المستقرين من إحداث تغيير إيجابي في حياتهم وتوفير الفرص المفيدة لهم.