"المالية المركزية" بالشارقة تطرح أذكى جهاز للدفع بدولة الإمارات

الشارقة 24:

أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة، عن إتاحة الفرصة أمام جميع متعاملي الجهات الحكومية في الإمارة لدفع رسوم الخدمات والمعاملات، من خلال توفير أحدث جهاز للدفع عن طريق البطاقات الائتمانية المرتبطة مباشرة مع نظام الإيصال الذكي "تحصيل".

ويعزز اعتماد هذه الآلية الجديدة من إجراءات العمل التي تتبناها الدائرة لضمان توفير وسائل دفع ذكية ومتطورة لخدمة المتعاملين، ويسهم بالوقت ذاته في زيادة كفاءة نظام "تحصيل" للدفع الإلكتروني المطبق في جميع الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، والذي يتيح سداد رسوم الخدمات الحكومية على مدار الساعة، ويقلل من مخاطر استخدام النقد، ويضيف العديد من المزايا في الاستخدام الأمثل لتقنيات الدفع الحديثة.

ولتفعيل تطبيق الخدمات المبتكرة والذكية، قامت دائرة المالية المركزية بتوفير جهاز دفع ذكي يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتيح التعامل مع جميع البطاقات الائتمانية والمدينة، ويحقق مبدأ الربط الكامل بين الأنظمة والدفع، مع درجة أمان عالية، عوضاً عن التعامل معه كأنه جهاز هاتف محمول يمكن شحنه بسهولة ويسر، علماً بأنه يتم حالياً تطوير النظام بحيث يسمح باستخدام بطاقة الهوية وبطاقة تحصيل.

وقال سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: "يسعدنا تبني مزيد من وسائل الدفع الذكية والمتطورة التي تسهل على المتعاملين، وتمنحهم مزيداً من السرعة والموثوقية في سداد رسوم الخدمات والمعاملات، وهو ما يعزز من جهود إمارة الشارقة في اعتماد أحدث الأنظمة والتطبيقات المالية، ويضمن أعلى درجات الشفافية والأمان لمنظومة الأداء المالي في الإمارة".

وقامت شركة رافد لحلول المركبات بالبدء في استخدام هذه الخدمة، كأول جهة مستفيدة من طرح هذه الأجهزة، والتي سيتم توفيرها لاحقاً لجميع الجهات الحكومية بالإمارة، بالتعاون مع بنك المشرق.