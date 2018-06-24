"نماء" و"الأمم المتحدة" تتفقان على تمكين 25 ألف امرأة في مجال ريادة الأعمال

الشارقة 24:

وقعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، المعنية بتفعيل دور المرأة والارتقاء به في القطاعات الاقتصادية والمهنية والاجتماعية، مذكرة تفاهم في نيويورك مؤخراً، بهدف تفعيل تنفيذ برنامج الأمم المتحدة العالمي "تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال" في كل من جنوب أفريقيا، ودولة الإمارات، والمنطقة، بدعم من الهيئة.

ويستهدف البرنامج، المقرر تنفيذه على مدى 3 سنوات، ما يقرب من 25 ألف امرأة، لا سيما اللواتي يعشن في بيئة فقيرة ويواجهن تمييزاً اجتماعياً متصاعداً، وذلك بهدف تحفيز القطاعين العام والخاص على شراء المنتجات والخدمات التي تقدمها رائدات الأعمال في هذه المناطق، كما سيقوم البرنامج بتطوير المهارات الريادية لدى صاحبات المشاريع وتعزيز فرص حصولهن على التمويل المطلوب للاستفادة من سلاسل القيمة العالمية.

وأقيمت مراسم التوقيع على المذكرة بين فومزيلي ملامبو-نغكوكا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء، بحضور سعادة السفيرة لانا نسيبة، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين رفيعي المستوى الذين يتعاونون معاً لضمان حصول رائدات الأعمال على فرص عمل متكافئة وترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الأعمال التجارية.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تطوير مواد سهلة الاستخدام لنشر ثقافة حق المرأة بالحصول على فرص العمل اللائق وريادة الأعمال. وفي مجال تطوير مهارات ريادة الأعمال، ستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تطوير برنامج تعليمي متكامل يهدف إلى تعزيز مهارات المرأة وإعدادها لتكون رائدة أعمال ناجحة.

وتفعيلاً لهذه المذكرة سيعمل الفريق المكلف من الهيئة حال وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على تقييم الاحتياجات لتحديد القطاعات والمجموعات المستهدفة، ومن المتوقع أن يستفيد من منصة التعلم الافتراضي التي يقدمها البرنامج 10 آلاف سيدة أعمال من مختلف دول المنطقة.

وسيتم من خلال هذا البرنامج تقديم دورات تدريبية على الإنترنت وورش عمل ميدانية للسيدات لتشجيعهن على بدء أعمال تجارية خاصة بهنّ وتزويدهن بجميع الإمكانيات اللازمة لتلبية طلبات السوق، وسيركز البرنامج أيضاً على وضع ممارسات فعالة في صناعة التمويل تهدف إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع والشركات التي تملكها وتديرها المرأة وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين.

رؤية جواهر القاسمي تدعم تمكين المرأة

وتعليقاً على المذكرة قالت ريم بن كرم: "يسعدني أن أشهد إنجازاً جديداً في مسيرتنا المشتركة نحو تفعيل برنامج الأمم المتحدة العالمي "تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال"، حيث ستتيح الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إمكانية الوصول إلى شريحة واسعة من صاحبات المشاريع في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا لدعم وضمان المساواة بين الرجل والمرأة وتوفير فرص متكافئة للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية".

وأضافت: "تستمد مؤسستنا رؤيتها من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، التي تؤمن بدور المرأة الفاعل في تحوّل المجتمع وتعمل بجدّ لتمكين المرأة وضمان مشاركتها في جميع القطاعات، كما نتطلع إلى تنظيم القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة 2019، والتي ستمثل منصةً رائدةً لجميع أصحاب المصلحة والشركاء لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والتعريف بأفضل الممارسات المتعلقة بتمكين المرأة اقتصادياً".

الأمم المتحدة تعزز البيئة المحفزة لرائدات الأعمال

من ناحيتها قالت فومزيلي ملامبو-نغكوكا: "تتطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى العمل مع مؤسسة نماء من أجل إيجاد عالم يحفز رائدات الأعمال على لعب دور أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسعى البرنامج إلى المساهمة بشكل أوسع في تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تهيئة بيئة مواتية يسهل فيها على رائدات الأعمال الوصول إلى الأسواق والحصول على التمويل والمهارات اللازمة للارتقاء في سلّم النجاح".

الإمارات تستثمر في القدرات الكامنة بالمرأة

وقالت السفيرة لانا نسيبة: "نحن سعداء بهذه الشراكة الجديدة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة نماء المعنية بتمكين المرأة والارتقاء بها اقتصادياً ومهنياً واجتماعياً في دولة الإمارات بدعم كريم من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، التي تسعى جاهدةً لمنح المرأة دورها الفعال كعضو مؤثر لا غنى عنه في المجتمع، وذلك من خلال الاستثمار في القدرات الكامنة التي تتمتع بها المرأة والاستفادة من طاقاتها الفكرية".

60 مليار دولار أميركي فرصة رائدات الأعمال في سوق العمل جنوب أفريقيا

تتمحور الشراكة المبرمة بين مؤسسة نماء وهيئة الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا حول تعزيز قدرات آلاف الشركات التي تملكها رائدات أعمال على توسيع فرصها الاستثمارية، والتوقيع على مزيد من عقود الشراء خاصة في القطاعات غير التقليدية، حيث وضعت جنوب أفريقيا لكل من القطاعين العام والخاص مجموعة من القوانين والسياسات التفضيلية لصالح الشركات الصغيرة مع التركيز على الشركات التي تملكها السيدات والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشكل حجم المشتريات الحكومية البالغ 60 مليار دولار أميركي فرصةً أمام السياسات الجديدة لزيادة استفادة شركات رائدات أعمال من هذا الدعم بنسبة تتراوح بين 30-50%.

ووفقاً للمشاورات الأولية التي عقدت في جنوب أفريقيا، من المرجح أن يتم التركيز على سلاسل القيمة في قطاعي الطاقة والزراعة التي تقدم فرص أعمال واعدة في مجال الإنشاءات والخدمات اللوجستية والإنتاج والتغليف والتعبئة وغيرها الكثير.

القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة عام 2019

تعهدت مؤسسة نماء بتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بتقديم الدعم إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال اجتماع رفيع المستوى دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة حول التمكين الاقتصادي للمرأة عقد في يناير 2017، للبحث في سبل تنفيذ وتفعيل برنامج الأمم المتحدة العالمي "تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال".

وركزت مؤسسة نماء مع المنظمة الدولية على مدار العام والنصف الماضي على قضايا المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان تكافؤ الفرص من خلال دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا.

وفي إطار شراكتها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنظم مؤسسة نماء القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة عام 2019 في دولة الإمارات لاحقاً للقمة الأولى التي نظمتها المؤسسة، بالتعاون مع نفس الهيئة في إمارة الشارقة خلال شهر ديسمبر 2017.