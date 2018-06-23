"مواصفات" تبحث تبادل الخبرات والتكامل مع السعودية

الشارقة 24:

بحث عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، مع الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أوجه التنسيق والتكامل خلال الفترة المقبلة بين الجهتين، وذلك على ضوء الشراكة الاستراتيجية الإماراتية السعودية، المتمثلة في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، تأسيساً لمرحلة أكثر قوة وحيوية تعود على البلدين بالخير والازدهار.

وأكد المعيني خلال اللقاء، أهمية التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، بما يخدم تعزيز الشراكة بين البلدين في هذا القطاع المهم، ودعم أوجه التعاون والعمل المشترك، بما يسهم في إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات المشتركة وتبادل الخبرات المهنية والمعرفية والمعلومات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة.

وشدد خلال استقباله بمقر الهيئة في دبي، الدكتور سعد القصبي، أهمية الشراكة الإماراتية السعودية والمتأصلة تاريخياً بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوهاً بأن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي واستراتيجية العزم المنبثقة عنه يؤسسان لآفاق جديدة من التعاون المثمر بين البلدين، في مشروعات استراتيجية تعزز النمو في البلدين، خصوصاً في قطاعات ذات أهمية كبيرة تتعلق بريادة الأعمال والقطاع اللوجستي، وغيرها من القطاعات الحيوية.