المنصوري يبحث ووزير التجارة الأميركي سبل تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع ويلبور روس وزير التجارة الأميركي سبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي، عقد في واشنطن، خلال زيارة رسمية لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري للمشاركة في أعمال قمة "اختر أميركا للاستثمار 2018"، والتي عقدت خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري.

حضر الاجتماع معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وعبد الله بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وسعود النويس الملحق التجاري بسفارة الإمارات لدى الولايات المتحدة.

ناقش الجانبان - خلال الاجتماع - المستوى الراهن للعلاقات الاقتصادية والتجارية ومجالات تطويرها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة في أسواق الطرفين وسبل الاستفادة من اتفاقيات التعاون والشراكة الموقعة في العديد من القطاعات الحيوية.