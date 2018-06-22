ترامب يهدد برسوم 20% على سيارات أوروبا

الشارقة 24 – رويترز:

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 20%، على جميع واردات الولايات المتحدة من السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد شهر من إطلاق إدارته تحقيقاً فيما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديداً للأمن القومي.

وكتب ترامب على "تويتر" الجمعة "إذا لم يتم تفكيك وإزالة تلك الرسوم والحواجز قريباً، فإننا سنفرض رسوماً 20% على جميع سياراتهم القادمة إلى الولايات المتحدة، فليصنعوها هنا"!

وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس الخميس: إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تحقيقها، فيما إذا كانت واردات السيارات ومكوناتها تهدد الأمن القومي بنهاية يوليو أو أغسطس المقبلين.

وتفرض الولايات المتحدة حالياً رسوماً جمركية بنسبة 2.5%، على سيارات الركاب المستوردة من الاتحاد الأوروبي، ورسوماً قدرها 25% على الشاحنات الصغيرة المكشوفة المستوردة، بينما يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً بنسبة 10% على السيارات المستوردة من أميركا.