"أوبك" تتفق على زيادة إنتاج النفط الشهر المقبل

الشارقة 24 – رويترز:

اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الجمعة، على زيادة متواضعة في إنتاج النفط اعتباراً من يوليو المقبل، وسط دعوات من مستهلكين كبار، للمساعدة في خفض أسعار الخام، وتجنب حدوث نقص في المعروض.

لكن القرار أربك البعض في السوق، حيث أعطت "أوبك" أهدافاً غامضة للزيادة، ما جعل من الصعب معرفة حجم النفط الإضافي الذي ستضخه، وارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 3%.

وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس الدورة الحالية لأوبك: إن "جميع الدول لا تبذل جهوداً مماثلة لخفض الإنتاج، وبعض الانخفاض يعود إلى نقص الاستثمارات".

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "تويتر"، بعد أقل من ساعة من إعلان قرار "أوبك": "آمل بأن تزيد أوبك الإنتاج بشكل كبير، نحتاج إلى الإبقاء على الأسعار منخفضة!"

ودعت الولايات المتحدة والصين والهند، "أوبك" التي مقرها فيينا إلى زيادة الإنتاج، للحيلولة دون حدوث نقص يضر بالاقتصاد العالمي.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط في بيان: إنها ستعود إلى الامتثال الكامل بتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها، لكنها لم تذكر أرقاماً محددة.