الإمارات تشارك في "اختر أميركا للاستثمار "

الشارقة 24 – وام:

تشارك دولة الإمارات عبر وفد رفيع المستوى، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في أعمال الدورة الخامسة من قمة "اختر أميركا للاستثمار 2018" التي نظمتها وزارة التجارة الأميركية وتختتم، الجمعة، في واشنطن.

يضم وفد الدولة المشارك في أعمال القمة سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعبد الله بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، بالإضافة إلى ممثلين من شركة مبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار وعدد كبير من الشركات والمستثمرين الإماراتيين، حيث يعد الوفد الإماراتي من أكبر الوفود العربية المشاركة في أعمال القمة.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن المشاركة في أعمال قمة "اختر أميركا للاستثمار" تشكل منصة مثالية للاطلاع على أبرز فرص الاستثمار المطروحة بأسواق الولايات المتحدة والحوافز والتسهيلات المتاحة والسياسات المحفزة لنمو الاستثمارات.

وأضاف معاليه إن القمة تجمع تحت سقف واحد مختلف فئات الشركات الاستثمارية من شركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة سواء العاملة في السوق الأميركي أو التي تبحث عن فرص للدخول في هذا السوق وهو ما يشكل فرصاً واسعة للمستثمرين في أي نشاط تجاري للتواصل مع المؤسسات المعنية بتسهيل الأعمال التجارية والموردين في الأسواق الأميركية.

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات شراكة متميزة مع الولايات المتحدة وأن المشاركة في أعمال تلك القمة لا تفتح فقط المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للتعرف على فرص الاستثمار والشراكات وإنما هي منصة أيضاً للتواصل وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الحكومي وتسليط الضوء على القطاعات المستهدف تطويرها على أجندة العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.