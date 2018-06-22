أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في 11 شهراً

الشارقة 24 – رويترز:





ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد أن سجلت أدنى مستوى في 6 أشهر خلال الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في 11 شهراً بفعل جني للأرباح.

وزاد الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 1269.46 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش.

وفي الجلسة السابقة، لامس المعدن الأصفر 1260.84 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 19 ديسمبر 2017.

بيد أن المعدن الأصفر يتجه إلى التراجع 0.7 % على أساس أسبوعي.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس 0.1 % إلى 1271.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 % إلى 16.39 دولار للأوقية، وهي ما زالت على مسار خسارة نسبتها 0.6 % هذا الأسبوع.

وهبطت الفضة إلى أدنى مستوى منذ الثاني من مايو إلى 16.16 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ولم يسجل البلاتين والبلاديوم تغيراً يذكر عند 861.80 و952 دولاراً للأوقية، لكنهما يمضيان صوب تراجع أسبوعي بأكثر من 3 %.