وزير الطاقة يدعو لشراكة مؤسسية بين منتجي النفط

معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة خلال كلمته في المؤتمر

الشارقة 24 – وام:

أعرب معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس الدورة الحالية من مؤتمر "أوبك" الدولي السابع 2018، عن التطلع لشراكة مؤسسية بين المنتجين داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مؤكداً أن تعاون دول "أوبك"، مع بعضها ومع الدول غير الأعضاء في المنظمة، حقق نجاحاً كبيراً، خلال الأشهر الـ 18 الماضية، بسبب حرص المنظمة على توفير إمدادات الطاقة العالمية.

وقال معاليه، في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر المنعقد حالياً بفيينا تحت عنوان "البترول.. التعاون من أجل مستقبل مستدام": إن مؤتمر أوبك أصبح منصة دولية تفاعلية تمنحنا فرصة النقاش الجماعي والتعاون المشترك والهادف، لتحقيق التنمية المستدامة والبحث عن الفرص في عالم النفط، وهو مكان يجتمع فيه الوزراء وصناع القرار وجميع المهتمين في مجال الاقتصاد.

وبحث المؤتمر موضوعات عدة، منها تطلعات أوبك إلى شراكة مؤسسية مع المنتجين خارجها، والمساومات الجارية لرفع الإنتاج بشكل تدريجي، والصعوبات التي تواجه المنظمة فيما يخص زيادة إنتاج النفط، وسط دعوات من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والصين، لتهدئة أسعار النفط، ومن ثم دعم الاقتصاد العالمي .

وناقش المنتدى، مستقبل التعاون العالمي في مجال الطاقة والتقدم التكنولوجي وتطورات قطاع الطاقة والاستثمارات، إلى جانب الاقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية لصناعة النفط.

واستضافت دولة الإمارات حفل عشاء، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر حضره أكثر من 700 شخص، بينهم وزراء وصناع قرار وأعضاء من الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر .

وكرم معالي وزير الطاقة والصناعة، معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة وزير البترول السابق في دولة الإمارات، تقديراً لإنجازاته وجهوده الواضحة في عالم الاقتصاد والنفط.

ويرافق معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة إلى المؤتمر، وفد يضم سعادة أحمد الكعبي الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية ومحافظ الدولة لدى أوبك، وعلياء الياسي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة، وطلال الفليتي مدير مكتب معالي الوزير.