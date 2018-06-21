صعود مؤشرات أسواق المنطقة باستثناء الكويتية الخميس

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة، ارتفاعاً في أدائها، بآخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الخميس باستثناء السوق الكويتية، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.19% لتقفل عند مستوى 2928.17 نقطة، كما صعدت السوق السعودية في ظل تباين أداء قطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.49% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8206.40 نقطة.

وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.24% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4803.52 نقطة في ظل ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، بينما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.64% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1309.49 نقطة، كما صعدت السوق العمانية بواقع 0.36% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4609.87 نقطة بدعم من كافة قطاعاتها، في حين سجل مؤشر السوق الأردنية ارتفاعاً بنسبة 0.05% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2095.86 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2928.17 %0.19 السعودية 8206.40 %0.49 الكويت 4803.52 %0.24 سالب البحرين 1309.49 %0.64 عمان 4609.87 %0.36 الأردن 2095.86 %0.05

ارتفاع متواضع في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة الخميس، وسط تباين في أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2928.17 نقطة مرتفعاً بواقع 5.60 نقطة أو ما نسبته 0.19%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 306.1 مليون سهم بقيمة 452.8 مليون درهم نفذت من خلال 3615 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بنسبة 0.92%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.78%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع السلع القطاعات المتراجع بنسبة 4.48%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.45%.

وسجل سعر سهم مزايا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.82% وصولاً إلى سعر 2.00 درهم، تلاه سهم تكافل الإمارات بنسبة 3.39% وصولاً إلى سعر 1.83 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دي إكس بي إنترتينمنتس أعلى نسبة تراجع بواقع 4.94% وصولاً إلى سعر 0.366 درهم، تلاه سهم العربية للطيران بنسبة 3.85% وصولاً إلى سعر 1.00 درهم.

واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 107.8 مليون سهم، تلاه سهم العربية للطيران بواقع 86.2 مليون سهم، كما احتل سهم العربية للطيران المركز الأول بقيم التداولات بواقع 87.3 مليون درهم، تلاه سهم مصرف عجمان بواقع 55 مليون درهم.

أرباح في السوق السعودية ومؤشرها يصعد 0.49%

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الخميس، وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8206.40 نقطة رابحاً بواقع 40.10 نقطة أو ما نسبته 0.49%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 76 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 123 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 44 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.88%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.84%، وفي المقابل تصدر قطاع إنتاج الأغذية القطاعات المتراجع بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.53%.

وسجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93% وصولاً إلى سعر 15.94 ريال، تلاه سهم تكافل الراجحي بنسبة 5.77% وصولاً إلى سعر 58.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مبكو أعلى نسبة تراجع بواقع 2.48% وصولاً إلى سعر 22.82 ريال، تلاه سهم الكابلات بنسبة 2.36% وصولاً إلى سعر 8.70 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 13.4 مليون سهم، تلاه سهم كيان السعودية بواقع 5.1 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 305.2 مليون ريال، تلاه سهم الراجحي بواقع 280.8 مليون ريال.

محطة حمراء في السوق الكويتية

هبطت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة الخميس، وذلك وسط تباين ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 11.76 نقطة أو ما نسبته 0.24% ليقفل عند مستوى 4803.52 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 40.1 مليون سهم بقيمة 15.6 مليون دينار نفذت من خلال 2243 صفقة.

وسجل سعر سهم زين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.23% وصولاً إلى سعر 0.410 دينار، تلاه سهم أهلي متحد بنسبة 0.56% وصولاً إلى سعر 0.181 دينار، وسجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة تراجع بواقع 5.19% وصولاً إلى سعر 0.785 دينار، تلاه سهم بنك وربة بنسبة 4.70% وصولاً إلى سعر 0.223 دينار.

واحتل سهم خليج ب المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.1 مليون سهم، تلاه سهم زين واقع 7.2 مليون سهم، بينما احتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.4 مليون دينار، تلاه سهم زين بواقع 2.9 مليون دينار.

السوق البحرينية ترتد صاعدة بدعم من كافة القطاعات

صعدت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الخميس، بدعم من قطاعاتها، بقيادة قطاع الفنادق والسياحة ووسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 8.36 نقطة أو ما نسبته 0.64% ليقفل عند مستوى 1309.49 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 792.5 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاعا التأمين والخدمات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وارتفعت باقي قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 80.81 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 19.60 نقطة.

وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.96% وصولاً إلى سعر 0.525 دينار، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 2.94% وصولاً إلى سعر 0.350 دولار.

وتراجع سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 0.87% وصولاً إلى سعر 0.114 دينار، واحتلت المؤسسة العربية المصرفية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.07 مليون دولار، تلاه البنك الأهلي المتحد بواقع 1.06 دولار.

ارتفاع للسوق العمانية بدعم من كافة قطاعاتها

ارتفعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة الخميس، بعد أداء إيجابي لكافة قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 16.34 نقطة وبنسبة 0.36% ليقفل عند مستوى 4609.87 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9 ملايين سهم بقيمة 2 مليون ريال نفذت من خلال 287 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 5 شركات، واستقرار أسعار أسهم 17 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.32%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.10%.

وسجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.88% وصولاً إلى سعر 3.440 ريال تلاه، سهم أسمنت عمان بنسبة 3.74% وصولاً إلى سعر 0.388 ريال، وسجل سعر سهم حلويات عمان أعلى نسبة تراجع بواقع 55.22% وصولاً إلى سعر 0.600 ريال، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بنسبة 1.92% وصولاً إلى سعر 0.102 ريال.

واحتل سهم الأنوار القابضة مركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.9 مليون سهم، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.9 مليون سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 725.6 ألف ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 572.2 ألف ريال.

ارتفاع طفيف في السوق الأردنية بدعم ترأسه القطاع المالي

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً طفيفاً، بعد تعاملات جلسة يوم الخميس، ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.05%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2095.86 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون دينار نفذت من خلال 1690 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.02%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.15%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.

وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار، تلاه سهم الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 8.33% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار، وسجل سعر سهم البحر المتوسط للاستثمارات السياحية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.17% وصولاً إلى سعر 2.07 دينار، تلاه سهم مساكن الأردن بنسبة 4.97% وصولاً إلى سعر 2.10 دينار.

واحتل سهم الاتحاد لتطوير الأراضي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 807.2 ألف دينار، تلاه سهم الاتحاد للاستثمارات المالية بواقع 356.6 ألف دينار.