الإمارات ولوكسمبورغ تبحثان التعاون في الاقتصاد الإسلامي

الشارقة 24 – وام:

بحث معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مع بيير غرامينيا وزير المالية في دوقية لوكسمبورغ، أطر التعاون بين الإمارات ولوكسمبورغ في مجال الاقتصاد الإسلامي، إلى جانب مناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بأنشطة التمويل والصيرفة وتكنولوجيا الخدمات المالية والتطبيق العملي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير، أثناء اللقاء الذي عقد خلال زيارة وفد الدولة إلى لوكسمبورغ، أهمية العمل المشترك بين البلدين، لتفعيل نشاط ودور مجلس الإمارات العربية المتحدة-لوكسمبورغ، للتعاون وتنمية الصيرفة والتمويل الإسلامي، الذي يضم عدداً من أبرز المؤسسات المالية والاقتصادية لدى الجانبين، وذلك من خلال توفير كافة أدوات الدعم اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين.

وناقش الاجتماع، جملة من المواضيع المرتبطة بالاستثمار في القطاع العقاري والصيرفة وتوجهات التمويل الإسلامي وتقنياته على المستوى العالمي، وآليات إشراك القطاع الخاص والصناديق السيادية في دعم عجلة التطوير، بالإضافة إلى آليات وسبل التعاون في مجالات البحوث والتدريب والتعليم والفضاء.