أسعار النفط تهبط مع تلميح إيران إلى دعم زيادة إنتاج أوبك

الشارقة 24 – رويترز:





تراجعت أسعار النفط، الخميس، حيث لمحت إيران إلى أنها قد تدعم زيادة صغيرة في إنتاج أوبك من الخام بما قد يمهد لاتفاق المنظمة على زيادة المعروض خلال اجتماع الجمعة.

لكن حد من خسائر الأسعار طلب أميركي قوي على الوقود ظهر في معدلات تشغيل مصافي التكرير وبيانات السفر القوية، وانخفاض كبير في مخزونات الخام.

وفي الساعة 06:05 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.34 دولار للبرميل منخفضة 40 سنتاً بما يعادل 0.5% عن إغلاقها السابق.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65.50 دولار للبرميل بتراجع 21 سنتاً أو 0.3%.