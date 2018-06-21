سرقة 32 مليون دولار جراء اختراق بورصة كوريا الجنوبية للعملة الرقمية

الشارقة 24 – رويترز:



تعرضت بورصة العملة الرقمية (بيثم) ومقرها سول للاختراق وتمت سرقة ما قيمته 35 مليار وون أو ما يعادل 32 مليون دولار من البورصة.



وهذه ثاني بورصة محلية يتم استهدافها خلال أسبوع من قبل قراصنة إنترنت، ما يكشف المخاطر الهائلة في عالم تداول الأصول الرقمية.



وقالت البورصة في إشعار على موقعها على الإنترنت إنها أوقفت جميع عمليات التداول بعد التأكد من سرقة عملات رقمية بنحو 35 مليار وون بين وقت متأخر من مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء.



وقالت البورصة إنها ستعوض تلك الخسارة من مواردها الخاصة، مضيفة أنها نقلت أصول جميع المستخدمين إلى "محافظ باردة" آمنة تعمل على منصات غير متصلة مباشرة بالإنترنت.



وتسلط عملية الاختراق الأخيرة الضوء على المخاطر الأمنية والإجراءات التنظيمية الضعيفة في الأسواق العالمية للعملات الرقمية.



ودعا صناع القرار في العالم المستثمرين إلى توخي الحذر في تداول العملات الرقمية، نظراً لعدم وجود رقابة تنظيمية واسعة.