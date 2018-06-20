"نفط الهلال" تدعو إلى إيجاد نماذج جديدة للاستثمار

الشارقة 24 – وام:

أكدت "شركة نفط الهلال"، أن النماذج الجديدة للاستثمار، من شأنها تشجيع النمو الأمثل لإنتاج النفط، موضحة أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قادر على أن يكون شريكاً مهماً في تطور إنتاج النفط وتعزيز تنافسية هذه الصناعة.

جاء ذلك في كلمة لمجيد جعفر الرئيس التنفيذي للشركة، أمام وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وقادة صناعة النفط والغاز، خلال انعقاد أعمال الندوة العالمية لـ "أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور أكثر من 750 مشاركاً.

وقال جعفر: "نحتاج إلى نماذج جديدة للاستثمار، من شأنها إيجاد الحوافز المناسبة للاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج، وذلك للتنقيب في مناطق جديدة، وتعزيز استعادة إنتاجية حقول النفط الناضجة وتطوير قطاع الغاز".

وأكد أن المنطقة بحاجة لاستثمارات لا تقل عن 320 مليار دولار أميركي، خلال السنوات الخمس المقبلة، وقال: "يمكن أن يكون القطاع الخاص شريكاً مهماً في هذه الجهود، كون منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على أكثر من نصف احتياطيات النفط والغاز العالمية المثبتة، فيما تشكل فقط ثلث السوق العالمية للنفط وسدس السوق العالمية للغاز اليوم، وبالتالي يتوجب علينا العمل على تحقيق كامل إمكانات المنطقة".