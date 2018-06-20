"أدنوك": قطاع النفط والغاز يقف على أعتاب مرحلة تاريخية إيجابية

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، أن قطاع النفط والغاز العالمي، يقف على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة تشهد ارتفاعاً في الطلب على منتجاته، مدفوعاً بالنمو الذي تشهده كل الاقتصاديات الرئيسية.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه، خلال جلسة رئيسية، بعنوان "مستقبل مستدام للطاقة العالمية"، ضمن فعاليات الندوة الدولية السابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والتي انطلقت الأربعاء، وتختتم الخميس في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال معاليه: إن الطلب على النفط والغاز ومشتقاتهما، يشهد نمواً متزايداً، موضحاً أن كل الدلائل تشير إلى مستقبل مبشر لصناعة النفط والغاز، بفضل النمو القوي الذي يحققه الاقتصاد العالمي، وأضاف: "على الرغم من صعوبة توقع أسعار النفط في المستقبل، إلا أن مؤشرات الاقتصاد العالمي تدفعنا إلى التفاؤل، حيث تشهد جميع الاقتصاديات الرئيسية في العالم نمواً مستمراً، ما يعزز الطلب على جميع منتجاتنا في جميع مجالات ومراحل سلسلة القيمة للموارد الهيدروكربونية".

وأشار معاليه إلى الدور الإيجابي الذي قامت به منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، للمساهمة في إعادة التوازن إلى أسواق الطاقة واستقرار الأسعار.