الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:
تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم الأربعاء، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.57% لتقفل عند مستوى 2922.57 نقطة.
كما تراجعت السوق السعودية بضغط شبه جماعي من قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 1.34% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8159.44 نقطة.
وفي المقابل ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.20% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4815.28 نقطة في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام.
بينما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 0.47% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1301.13 نقطة. فيما ارتفعت السوق العمانية بواقع 0.09% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4593.53 نقطة بضغط من قطاعي المال والصناعة.
وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.12% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2094.91 نقطة.
السوق
الإقفال
التغير
دبي
2922.57
%0.57 سالب
السعودية
8159.44
%1.34 سالب
الكويت
4815.28
%0.20
البحرين
1301.13
%0.47 سالب
عمان
4593.53
%0.09
الأردن
2094.91
%0.12 سالب
سوق دبي يتراجع 0.57% في ظل تباين أداء القطاعات
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم الأربعاء وسط تباين في أداء القطاعات، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2922.57 نقطة متراجعاً بواقع 16.76 نقطة أو ما نسبته 0.57%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 103.2 مليون سهم بقيمة 185.2 مليون درهم نفذت من خلال 2500 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع القطاعات المرتفعة بنسبة 0.95% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.56% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المتراجع بنسبة 1.16% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.14%.
وسجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.84% وصولاً إلى سعر 1.45 درهم تلاه سهم مجموعة السلام بنسبة 2.71% وصولاً إلى سعر 0.417 درهم، في المقابل سجل سعر سهم ENBDREIT أعلى نسبة تراجع بواقع 7.03% وصولاً إلى سعر 0.860 درهم تلاه سهم تكافل الامارات بنسبة 4.84% وصولاً إلى سعر 1.77 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 53.8 مليون سهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 28.6 مليون سهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 14.1 مليون درهم تلاه سهم العربية للطيران بواقع 13.6 مليون درهم.
خسائر في السوق السعودية في أولى تداولاتها بعد إجازة عيد الفطر
سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة يوم الأربعاء ضغط شبه جماعي من قطاعاتها قادها قطاع الخدمات التجارية، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8159.44 نقطة خاسرا بواقع 111.02 نقطة او ما نسبته 1.34%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 79.9 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 117 شركة.
وسجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.64% وصولاً إلى سعر 20.62 ريال تلاه سهم ساب للتكافل بنسبة 4.25% وصولاً إلى سعر 22.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم السعودي ألفرنسي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.71% وصولاً إلى سعر 32.40 ريال تلاه سهم ساب بنسبة 3.70% وصولاً إلى سعر 29.95 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية بواقع 7.6 مليون سهم. واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 230.6 مليون ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 159.2 مليون ريال.
السوق الكويتية ترتد صاعدة لتربح 9.82 نقطة
ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء وذلك وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 9.82 نقطة أو ما نسبته 0.20% ليقفل عند مستوى 4815.28 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 22 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون دينار نفذت من خلال 1492 صفقة.
وسجل سعر سهم أهلي متحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.12% وصولاً إلى سعر 0.180 دينار تلاه سهم أجيليتي بنسبة 0.78% وصولاً إلى سعر 0.772 دينار. وسجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة تراجع بواقع 0.99% وصولاً إلى سعر 0.498 دينار تلاه سهم الدولي بنسبة 0.45% وصولاً إلى سعر 0.221 دينار. واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.5 مليون سهم تلاه سهم وطني واقع 4 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 1.8 مليون دينار.
السوق البحرينية تستأنف تداولاتها بأداء سلبي
تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار ووسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.21 نقطة أو ما نسبته 0.47% ليقفل عند مستوى 1301.13 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.3 مليون سهم بقيمة 449.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.87 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 11.43 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.02 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 0.340 دولار سهم عقارات السيف بواقع 0.86% وصولاً إلى سعر 0.234 دينار. وسجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.91% وصولاً إلى سعر 1.000 دينار سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 2.53% وصولاً إلى سعر 0.385 دولار. واحتلت المؤسسة العربية المصرفية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 683.4 ألف دولار تلاه البنك الأهلي المتحد بواقع 350 ألف دولار.
قطاع الخدمات الرابح الوحيد في السوق العُمانية
تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء بعد أداء سلبي لقطاعي المال والصناعة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 4.20 نقطة وبنسبة 0.09% ليقفل عند مستوى 4593.53 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 17.6 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نفذت من خلال 317 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.11% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.03%.
وسجل سعر سهم أريدو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.18% وصولاً إلى سعر 0.514 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بنسبة 0.52% وصولاً إلى سعر 0.390 ريال، وسجل سعر سهم فنادق الخليج عمان أعلى نسبة تراجع بواقع 9.49% وصولاً إلى سعر 9.495 ريال تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 1.96% وصولاً إلى سعر 0.050 ريال. واحتل سهم ا الوطنية للأوراق المالية مركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.2 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى بواقع 1.6 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 428.5 ألف ريال تلاه سهم الوطنية للأوراق المالية بواقع 408 ألف ريال.
"الأردنية" تواصل تراجعها بضغط من قطاعاتها الثلاث
سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة يوم الأربعاء ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.12% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2094.91 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون دينار نفذت من خلال 1182 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 35 شركة واستقرار لأسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاث بقطاع الصناعة بنسبة 0.20% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.12% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08%.
وسجل سعر سهم مدارس الاتحاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.03% وصولاً إلى سعر 1.37 دينار تلاه سهم أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.21 دينار. وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.11 دينار تلاه سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار. واحتل سهم البنك العربي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 933.3 ألف دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 649.7 ألف دينار.