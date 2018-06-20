الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم الأربعاء، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.57% لتقفل عند مستوى 2922.57 نقطة.

كما تراجعت السوق السعودية بضغط شبه جماعي من قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 1.34% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8159.44 نقطة.

وفي المقابل ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.20% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4815.28 نقطة في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام.

بينما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بنسبة 0.47% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1301.13 نقطة. فيما ارتفعت السوق العمانية بواقع 0.09% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4593.53 نقطة بضغط من قطاعي المال والصناعة.

وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.12% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2094.91 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2922.57 %0.57 سالب السعودية 8159.44 %1.34 سالب الكويت 4815.28 %0.20 البحرين 1301.13 %0.47 سالب عمان 4593.53 %0.09 الأردن 2094.91 %0.12 سالب