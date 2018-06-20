"غرفة الشارقة" تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا

الشارقة 24:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تنمية وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي مع السفارة الإيطالية لدى الدولة، ومدى إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة فردية أو ثنائية في الشارقة وإيطاليا للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز آليات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتلقت الغرفة دعوة رسمية للمشاركة في النسخة الثانية من "المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي"، الذي تنظمه الغرفة التجارية العربية الإيطالية، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية والبعثات الدبلوماسية العربية في روما، خلال الفترة 16-17 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بين سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وليبوريو استيلينو السفير الإيطالي لدى الدولة، وذلك بحضور سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد راشد ديماس عضو مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الإعضاء.

وناقش اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة اليوم الأربعاء، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الشارقة وإيطاليا إلى مراحل تحقق تطلعات القطاع الخاص لدى كل جانب وتسهم في بناء مزيد من جسور التواصل والتعاون على مختلف الصعد بين البلدين، وبحث تفعيل المشاركة في المعارض الاقتصادية في كل طرف، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الاحداث والفعاليات الاقتصادية مما يعود بالنفع على الشركات المشاركة.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس حرص الغرفة على دفع مجالات التعاون الاقتصادي بين الشارقة وإيطاليا إلى مراحل متقدمة، والتنسيق المتواصل لتقديم كل ما يمكن من تسهيلات ومزايا تعزز العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل وتطوير الروابط بين قطاع الأعمال الخاص في البلدين الصديقين والاستفادة من عضوية غرفة الشارقة الفعالة في اتحاد الغرف بالدولة ومجلس الأعمال الإيطالي الإماراتي والغرفة التجارية العربية الإيطالية، كما أكد على أهمية المشاركة المتبادلة في الأحداث الاقتصادية التي تقام في كل من الشارقة وإيطاليا.

واستعرض العويس فرص التعاون والاستفادة من الخبرات الإيطالية في القطاع الصناعي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التدريب الفني والتقني بما يُسهم في إعداد كوارد بشرية مؤهلة وعلى درجة عالية من الخبرة بما يدعم سوق العمل بالشارقة.

من جانبه، أكد ليبوريو استيلينو السفير الايطالي لدى الدولة، اهتمام بلاده بدفع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين القطاعين الخاص في إيطاليا والشارقة إلى أفضل المستويات، مشيداً بالتطور الاقتصادي الذي تشهده الشارقة في مختلف المجالات، مبدياً استعداد ورغبة السفارة الإيطالية بالتعاون مع غرفة الشارقة في مختلف المجالات التي تدعم العلاقات بين البلدين والمصالح المتبادلة، وتخدم مجتمعي الأعمال الإيطالي والإماراتي.