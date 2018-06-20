"اقتصادية الشارقة" توقع اتفاقية مع "السعادة لخدمات رجال الأعمال"

الشارقة 24:





وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاقية تعاون مع مركز السعادة لخدمات رجال الأعمال، وتنص الاتفاقية على توفير خدمات إلكترونية لمراكز الخدمة "أعمال تمكنهم من تقديم خدمات اقتصادية الشارقة الإلكترونية للمتعاملين خارج الفروع الخاصة بالدائرة مثل: الموافقة المبدئية، حفظ الاسم التجاري، وطباعة الرخصة، وإنشاء حساب إلكتروني جديد وتجديد الرخصة وتحديث بيانات صاحب الرخصة، وحجز موعد التقييم الفني ، وتأتي الاتفاقية في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية نحو تبسيط مزاولة الأنشطة التجارية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتوفير الوقت لرجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر، وتماشياً مع خطة التحول الإلكتروني لإجراءات الدائرة.

وقع اتفاقية التعاون، التي جرت في مقر اقتصادية الشارقة، سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والسيد عمران مطر محمد تريم مدير الترخيص لمركز السعادة لخدمات رجال الأعمال، كما حضر توقيع الاتفاقية المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: "تعتبر مراكز الخدمة من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة النشاطات التجارية، ونحن سعداء بالتشارك مع مركز "أعمال" الذي سيشكل إضافة مهمة في قائمة مزودي خدمات الدائرة، ومساهم فعال في رفع مستوى الكفاءة في خدمة مجتمع الأعمال من الجمهور والمتعاملين".

وأشار سعادته إلى أن الدائرة ستقدم حزمة من البرامج والدورات التدريبية لموظفي المركز، وعقد الزيارات الدورية للاطلاع على كفاءة المركز، بالإضافة إلى إقامة مجموعة من ورش العمل المشتركة لتبادل المعلومات بشأن أي تحديث يطرأ على إجراءات تسجيل وترخيص الأنشطة التجارية، والتي تتضمن المذكرات الداخلية والقوانين الاتحادية والتغييرات في الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الإجراءات المعمول بها في الدائرة.

وأضاف السويدي: "تسعى اقتصادية الشارقة بشكل متواصل إلى تعزيز الرقي والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية مع مختلف القطاعات الخاصة، وستقوم اقتصادية الشارقة جنباً إلى جنب بالتعاون مع مراكز الخدمة على الخروج بأفضل الحلول والآليات المبتكرة في سبيل السرعة والدقة في الإنجاز، وتشكل هذه الاتفاقية واحدة من الجهود المستمرة نحو تنويع النوافذ المقدمة لخدمات الدائرة".