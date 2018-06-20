"سيدات أعمال الشارقة" ينقل تجربة رائدات الأعمال الإماراتيات إلى ميلان

الشارقة 24:

نظم مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، مؤخراً، بعثة تجارية لوفد ضم نخبة من رائدات وصاحبات الأعمال الإماراتيات إلى مدينة ميلان، عاصمة الأزياء والموضة الإيطالية، بهدف تعريف المشترين والمستثمرين والشركاء التجاريين المحتملين على المشروعات المحلية لسيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات، إلى جانب الاطلاع على الفرص التي توفرها لهنً الأسواق العالمية الرئيسة.

وترأست الوفد الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة، بمشاركة مريم راشد بن الشيخ، مدير العضوية والخدمات في المجلس، ونبيلة الجعيدي، مسؤول تنفيذي للعضوية والخدمات في المجلس، بالإضافة إلى 5 من رائدات الأعمال الإماراتيات، هنَ: هند المحيربي، التي تملك مخزناً للأثاث في أبوظبي "آي في واي هوم"، وشيماء الفواز، المؤسس والمدير التنفيذي للعلامة التجارية " جوسب ذا براند"، "إحدى الشركات الرائدة في تقديم مفاهيم مبتكرة ومتنوعة في مجال المأكولات والأطباق العالمية المستوحاة من المطبخ الإماراتي"، وحنان العامري، مالكة العلامة التجارية "إي تشيك كوتشر"، المتخصصة في تصميم الملابس والأزياء النسائية، والمالكة لمتجرين للأزياء، أحدهما في دبي والآخر بأبوظبي، ومصممة الأزياء وفاء بالأسود، المقيمة في الإمارات، والتي تمتلك علامة أزياء راقية تحمل نفس الاسم، وشروق المدفع، صاحبة العلامة التجارية للمجوهرات "باي شروق".

وشملت الزيارة، التي استمرت 4 أيام، عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين أعضاء وفد المجلس والموردين الإيطاليين العاملين في العديد من القطاعات، أبرزها: الأثاث، والتصميم الداخلي، وصناعة الحلي، وتصميم الأزياء، وصناعة الأغذية والمشروبات.

وهدفت الاجتماعات إلى إطلاع سيدات الأعمال على إجراءات التصدير والاستيراد وخيارات الشراكة والفرص التجارية المتاحة في السوق، والتعرف إلى العلامات الإيطالية الكبرى في المجالات التي تعمل بها رائدات الأعمال الإماراتيات المشاركات ضمن وفد المجلس، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين الإيطاليين بالمنتج الإماراتي الذي تنتجه المنتسبات إلى المجلس، والذي يتمتع بأعلى معايير الجودة التي تجعل منه قادراً على المنافسة عالمياً.

وشملت جولة الوفد زيارة لمعرض ميلان للأثاث والتصميم الداخلي، الذي يعتبر واحداً من أهم المنصات العالمية لمختلف شركات الأثاث والتصميم الداخلي، ويحدد اتجاهات سوق الاثاث والتصميم الداخلي للفترة المقبلة حول العالم، إضافة إلى أسبوع ميلان للتصميم، الذي يلتقي خلال فعالياته محترفو التصميم وكبار المصممين العالميين وأصحاب العلامات التجارية الرائدة مع الشباب المبدعين والمواهب الواعدة من عشاق التصميم.

وخلال جولة الوفد في عاصمة الموضة والأزياء، التقت رائدات الأعمال ممثلين من البعثة التجارية الإيطالية، وهي وكالة حكومية مهمتها تعزيز انتشار الشركات الإيطالية والترويج لها على نطاق عالمي، وتدويل تسويق منتجاتها من السلع والخدمات.

وخلال الاجتماعات، ناقش الوفد سبل تعزيز آفاق التعاون المستقبلي مع المؤسسات الإيطالية، فيما يتعلق بدعم سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات، وتمكينهن من الالتقاء بالخبراء والمتخصصين لاكتساب خبرة مباشرة حول أحدث وأفضل الممارسات التجارية في مختلف القطاعات، حيث تعد الخبرة الإيطالية معياراً عالمياً في هذا المجال.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي: "ينظم المجلس هذه البعثات التجارية خصيصاً بهدف تعريف منتسباته بالفرص التي توفرها لهنَ الأسواق الدولية، وربطهن مع الموردين والمشترين المحتملين، وفي سبيل ذلك، نقوم بكل الإجراءات اللازمة لتسهيل مثل هذه الزيارات وتوفير الوقت والجهد على سيدات ورائدات الأعمال، ما يتيح لهنَ فرصة استثمار طاقتهن في الإعداد والتحضير للاجتماعات والفعاليات التي يتم تنظيمها خلالها البعثات التجارية لتكون أكثر فعالية وإنتاجية، بما يضمن نجاحها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة".

وأضافت: "حققت زيارتنا إلى إيطاليا أهدافها، وكانت نتائجها مثمرة وناجحة بكل المقاييس نتيجة عقد العديد من الاجتماعات البناءة مع أبرز الهيئات والجهات الحكومية والشركات الخاصة، بهدف إبرام روابط تجارية جديدة ورسم استراتيجيات للتعاون المستقبلي معها".

وعقب هذه الزيارة، سيكون بإمكان مجلس سيدات أعمال الشارقة الوصول إلى شبكة الأعمال الواسعة التي تديرها "البعثة التجارية الإيطالية"، بغية الترتيب للوفود التجارية المقبلة للمجلس إلى إيطاليا، حيث ستكون البعثة بمثابة نقطة الاتصال للإعداد والتحضير للاجتماعات المقبلة مع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وتقديم الدعم لهم بما يكفل استكشاف أسواق وفرص أعمال جديدة، وفي المقابل، يلعب المجلس الدور نفسه في الإمارات بالنسبة للوفود التجارية التي تنظمها البعثة التجارية الإيطالية لرائدات الأعمال الإيطاليات.