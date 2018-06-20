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النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأميركية

  • الأربعاء 20, يونيو 2018 في 11:38 ص
بعد انخفاض المخزونات الأميركية، ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً أو 0.6% لتسجل 65.43 دولار.
الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مدعومة بانخفاض في مخزونات الخام التجارية بالولايات المتحدة، وفقد سعة تخزين في ليبيا المنتجة للنفط.
 
وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 3 ملايين برميل إلى 430.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 15 يونيو، وفقاً للتقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأميركي، الثلاثاء.
 
وفي الساعة 06:53 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 40 سنتاً، بما يعادل 0.5%، إلى 75.48 دولار للبرميل مقارنة مع أحدث إغلاق لها، الثلاثاء.
 
وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً أو 0.6% لتسجل 65.43 دولار.