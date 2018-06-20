النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:





ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مدعومة بانخفاض في مخزونات الخام التجارية بالولايات المتحدة، وفقد سعة تخزين في ليبيا المنتجة للنفط.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 3 ملايين برميل إلى 430.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 15 يونيو، وفقاً للتقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأميركي، الثلاثاء.

وفي الساعة 06:53 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 40 سنتاً، بما يعادل 0.5%، إلى 75.48 دولار للبرميل مقارنة مع أحدث إغلاق لها، الثلاثاء.

وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً أو 0.6% لتسجل 65.43 دولار.