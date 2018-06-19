الأحمر يلون بورصات دبي والكويت والبحرين والأردن

الشارقة 24:

اقتصر أداء البورصة في جلسة يوم الثلاثاء، على أربع أسواق تمثلت في دبي والكويت والبحرين والأردن حيث أقفلت باقي الأسواق تداولاتها بمناسبة عطلة عيد الفطر، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.45% لتقفل عند مستوى 2939.33 نقطة.

وفي المقابل تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.36% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4805.46 نقطة في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام.

بينما سجلت السوق العمانية تراجعاً بواقع 0.15% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4589.33 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها.

وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.13% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2097.42 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2939.33 %1.45 سالب الكويت 4805.46 %0.36 سالب عمان 4589.33 %0.15 سالب الأردن 2097.42 %0.15 سالب