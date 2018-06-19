الأحمر يلون بورصات دبي والكويت والبحرين والأردن

الشارقة 24:
اقتصر أداء البورصة في جلسة يوم الثلاثاء، على أربع أسواق تمثلت في دبي والكويت والبحرين والأردن حيث أقفلت باقي الأسواق تداولاتها بمناسبة عطلة عيد الفطر، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.45% لتقفل عند مستوى 2939.33 نقطة.
وفي المقابل تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.36% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4805.46 نقطة في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام.
بينما سجلت السوق العمانية تراجعاً بواقع 0.15% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4589.33 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها.
وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.13% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2097.42 نقطة.
السوق
الإقفال
التغير
دبي
2939.33
%1.45 سالب
الكويت
4805.46
%0.36 سالب
عمان
4589.33
%0.15 سالب
الأردن
2097.42
%0.15 سالب
محطة أخرى حمراء لسوق دبي لجلسة يوم الثلاثاء
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2939.33 نقطة متراجعاً بواقع 43.25 نقطة أو ما نسبته 1.45%.
محطة حمراء للسوق الكويتية في أولى تداولاتها لهذا الأسبوع
تراجع السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وذلك وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 17.19 نقطة أو ما نسبته 0.36% ليقفل عند مستوى 4805.46 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 23.5 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون دينار نفذت من خلال 1267 صفقة.
وسجل سعر سهم برقان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.20% وصولاً إلى سعر 0.253 دينار تلاه سهم الدولي بنسبة 0.91% وصولاً إلى سعر 0.222 دينار. وسجل سعر سهم زين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.47% وصولاً إلى سعر 0.402 دينار تلاه سهم بنك وربة بنسبة 1.27% وصولاً إلى سعر 0.233 دينار. واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.26 مليون سهم تلاه سهم خليج ب واقع 5.20 مليون سهم. واحتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.1 مليون دينار تلاه سهم خليج ب بواقع 1.2 مليون دينار.
أداء سلبي للسوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها
تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بعد أداء سلبي لكافة القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 6.71 نقطة وبنسبة 0.15% ليقفل عند مستوى 4589.33 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.3 مليون سهم بقيمة 763.9 ألف ريال نفذت من خلال 184 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.27% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.
وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.00% وصولاً إلى سعر 0.051 ريال تلاه سهم المدينة تكافل بنسبة 0.95% وصولاً إلى سعر 0.106 ريال، وسجل سعر سهم الشرقية للتحلية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.91% وصولاً إلى سعر 2.500 ريال تلاه سهم الباطنة للطاقة بنسبة 2.61% وصولاً إلى سعر 0.112 ريال. واحتل سهم المدينة تكافل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى بواقع 716.7 ألف سهم. واحتل سهم المدينة تكافل المركز الأول بقيم التداولات بواقع 214 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 154.7 ألف ريال.
خسائر في السوق الأردنية بضغط من قطاعاتها الثلاث
سجلت السوق الأردنية تراجعا بعد تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.13% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2097.42 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.4 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون دينار نفذت من خلال 1110 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 28 شركة واستقرار لأسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاث بقطاع الخدمات بنسبة 0.37% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04%.
وسجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم التأمين الأردنية بنسبة 4.62% وصولاً إلى سعر 2.49 دينار. وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم إعمار بنسبة 6.25% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار. واحتل سهم عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 801 ألف دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 402.1 ألف دينار.