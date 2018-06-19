"غرفة الشارقة" تُسدل الستار على "مهرجان رمضان 2018" بنجاح

الشارقة 24:

أسدلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الستار على مهرجان رمضان الشارقة 2018، الذي اختتم فعاليات دورته الـ 29 أمس الإثنين، بحفل شهد إجراء السحوبات على الجوائز الكبرى التي رصدتها اللجنة التنظيمية للمهرجان في مواقع تجارية مختلفة من مدينة الشارقة.

وأعلنت الغرفة أن مهرجان رمضان الشارقة الذي نظمته على مدى 33 يوماً، بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، وبمشاركة كل من "طيران الإمارات"، و"المركز الميكانيكي للخليج العربي" كراعيين رسميين للحدث، تكلّل بنجاح باهر انعكس في نسبة رضا قطاع تجارة التجزئة على مستوى إقبال الجمهور اللافت على فعاليات المهرجان المتنوعة ومراكز التسوق والأسواق المركزية للاستفادة من الحملات الترويجية والحسومات الكبرى التي استمرت طوال أيام المهرجان.

وشهد حفل السحب النهائي على الجوائز الكبرى للمهرجان الذي أقيم في مركز "زيرو 6"، بحضور حميد الخيال رئيس لجنة السحوبات، ومحمد الخيال عضو اللجنة، وممثلي رعاة المهرجان، السحب على سيارة (BMW) موديل 2018 من أصل 6 سيارات فاخرة أخرى تم السحب عليها في مواقع أخرى، إضافة إلى جوائز أخرى عبارة عن عطلات لمدة 3 ليالِ لشخصين مع "طيران الإمارات" في فندق 5 نجوم في تركيا، كما جرت سحوبات على جوائز متنوعة قدمتها المراكز التجارية للمتسوقين خلال فترة المهرجان.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، إن مهرجان رمضان الشارقة يشهد تطوراً مستمراً في ظل حرص الغرفة وسعيها الدؤوب لتعزيز دورها في تنمية وتطوير اقتصاد الشارقة وتمثيل أعضائها وإعطاء قوة دفع مستدامة لقطاع الأعمال في الإمارة، إلى جانب حرصها على إسعاد سكان الشارقة وزوارها كجزء من التزامها بمبادئ المسؤولية الاجتماعية وترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة خاصة وأن هذا الموسم تزامن مع "عام زايد الخير".

وقال أمين، إن استطلاعات الغرفة حول مستوى إقبال الجمهور ورضا التجار على موسم مهرجان رمضان لهذا العام في مختلف مناطق الإمارة كانت إيجابية جداً مقارنة مع مواسم المهرجان الماضية، حيث أسهم الحدث في انتعاش الحركة التجارية بشكل لافت وملموس، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة تطوير فعاليات المهرجان في مواسمه المقبلة بالتعاون مع مجموعات العمل القطاعية المختصة والعمل المشترك على إطلاق المبادرات المبتكرة وتنظيم الفعاليات الجاذبة ومضاعفة الجوائز القيمة.

من جهته، أعرب إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة منسق عام مهرجان رمضان الشارقة، عن شكر الغرفة لكافة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي تعاونت معها على إنجاح مهرجان رمضان الشارقة 2018، سواء عبر الرعاية أو الدعم أو الحضور في فعالياته وأنشطته المتنوعة، مثمناً مشاركة طيران الإمارات والمركز الميكانيكي للخليج العربي كراعيين رسميين للحدث، مؤكداً أن التعاون وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص كان له أثر بالغ في تعزيز مكانة المهرجان وسمعته وريادته كأحد أهم الأحداث التي تقام خلال شهر رمضان المبارك سنوياً على مستوى المنطقة.

وأشار الجروان إلى أن "رمضان الشارقة"، شهد مشاركة لافتة من مراكز التسوق والمحال التجارية على مستوى الإمارة التي حرصت على إطلاق العروض الترويجية التنافسية وطرح تخفيضات مُغرية وصلت نسبتها إلى 80% على مختلف المنتجات والعلامات التجارية، وهو ما وفر لها استفادة قياسية من هذه الفترة الموسمية النشطة اجتماعياً واقتصادياً، والتي استقطبت أعداداً كبيرة من مواطني الدولة والمقيمين فيها والسياح الذين حرصوا بدورهم على الاستفادة من العروض الكبرى وفرص الربح الوفير التي وفرتها مختلف المراكز التجارية والتي ترافقت مع أجواء رمضانية مميزة وفريدة.

وشهد موسم مهرجان رمضان الشارقة هذا العام مشاركة نحو 2000 وجهة تسوق من المراكز التجارية الكبرى ومحلات البيع بالتجزئة المنتشرة على مستوى الإمارة، وشهد توزيع جوائز نقدية وعينية تخطت حاجز 2 مليون درهم.