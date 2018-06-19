"إحصاء الشارقة" تطلق مسحاً شاملاً لاقتصاد الإمارة

الشارقة 24:

في إطار مواكبة الازدهار الاقتصادي الذي تشهده إمارة الشارقة، وسعيها المستمر للمساهمة في تطوير منظومة عمله وفق أسس علمية، أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، مشروع المسح الاقتصادي للإمارة، بهدف توفير صورة متكاملة عن خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص، والقطاعات التي تزاول أنشطة اقتصادية غير ربحية، بما ينسجم مع حرص الدائرة على تقديم بيانات إحصائية حديثة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الإمارة.

وعقدت "إحصاء الشارقة"، مؤخراً، برئاسة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير الدائرة، الاجتماع التمهيدي الأول لمشروع المسح، في القصباء، بحضور ممثلي العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية، بهدف اطلاعهم على مراحل المشروع وخطواته والغايات المرجوة منه.

وخلال الاجتماع، شرح الأستاذ علي محبوب، المستشار الإحصائي في الدائرة، الغاية من مشروع المسح الاقتصادي للإمارة، وأهدافه ومنهجية تنفيذه وطريقة جمع البيانات فيه، التي تعتمد على حجم المنشآت، وأنواع الاستمارات المستخدمة ومكوناتها، والبرنامج الزمني للمشروع ومراحله، داعياً الشركاء من الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى تزويد "إحصاء الشارقة" باحتياجاتها ومتطلباتها من البيانات، والتعاون معها في سبيل توفير جميع التسهيلات اللازمة لإتمامه وفق الموعد المحدد.

12 هدفاً

ويسعى المسح الاقتصادي للشارقة إلى تحقيق 12 هدفاً، تتمثل في التعرف على هيكل الصورة الاقتصادية وتوزيعاتها في الإمارة، والتعرف على هيكل الصناعة وتوزيعاتها، حسب الإنتاج السلعية والخدمية حسب نوع النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة، بالإضافة إلى بيان أعداد العاملين وتصنيفهم وتوزعهم حسب النشاط والقطاع والمنطقة.

وتتضمن الأهداف أيضاً بيان قيمة الأجور ومتوسطاتها للذكور والإناث، وتوضيح حجم الاستثمارات، وتوضيح إيرادات التشغيل الأخرى بما يتضمن أنشطة الإنتاج الرئيسة والثانوية، حسب النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة.

ويسعى المسح إلى قياس الناتج المحلي للإمارة بنهج الإنتاج ونهج الدخل من مصادر مباشرة، بحسب القطاع والنشاط الاقتصادي والمنطقة، بالإضافة إلى تقدير قيمة المخزون من مستلزمات الإنتاج والبضائع المشتراة بغرض البيع والإنتاج، وتقدير عوائد دخل الملكية المتنوعة المقبوضة والمدفوعة.

وتشمل الأهداف أيضاً التعرف على حركة الموجودات والتكوين الرأسمالي الثابت لكل الأنشطة الاقتصادية في الإمارة ونوع الأصل الرأسمالي، بالإضافة إلى بيان عدد المؤسسات العاملة في الأنشطة الاقتصادية المشمولة، حسب النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة.

بيانات موثوقة

وقال الشيخ محمد بن عبد لله آل ثاني، رئيس "إحصاء الشارقة": "تمتلك إمارة الشارقة رؤية تنموية بعيدة المدى، يواكبها نشاط اقتصادي متنامٍ في مختلف القطاعات، ويتطلب الحفاظ على هذا الزخم والنمو وجود خطط واضحة قائمة على بيانات إحصائية ذات جودة وموثوقية عالية، ويأتي إطلاق المسح الاقتصادي منسجماً مع هذه المساعي لإعطاء صورة متكاملة عن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الإمارة".

وأضاف: "يسهم المسح الاقتصادي في توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية، وحساب الناتج المحلي الإجمالي، والتعرف على مساهمة القطاع الخاص فيه، ما يدعم صانعي القرار في اتخاذ كل ما شأنه الإسهام في تطوير المنظومة الاقتصادية المحلية، وتعزيز جهود الإمارة لتحقيق التنمية المستدامة".

وتابع رئيس "إحصاء الشارقة": "يمكن استخدام بيانات المسح في إعداد المؤشرات الدورية للتعرف على معدلات النمو الاقتصادي، كما يمكن الاستفادة منها في أغراض البحث والتحليل الاقتصادي، الأمر الذي يدعم الثقة في اقتصاد الإمارة، ويعطي المستثمرين رؤية شفافة ومتكاملة حول قطاعاتها المختلفة ونسب النمو والفرص الكامنة في كل منها".

ومن جهته أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي: "تواصل الدائرة جهدها في تعزيز منهجية التكامل والتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية، سواءً في مشروع المسح الاقتصادي أو غيره من المشاريع المستقبلية، خدمة لأهداف الإمارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز رفاهية القاطنين على أرضها، وترسيخ مكانتها وجهةً إقليمية رائدة لاستقطاب الاستثمارات".

منهجية المسح

وتقوم منهجية المسح الاقتصادي على أساس نظام "2008 SNA" لإعداد الحسابات القومية، المعتمد من الأمم المتحدة، بناء على مبدأي الشمول والتغطية، إذ يشمل المسح جميع المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في الإمارة، بما فيها أنشطة الصناعة الاستخراجية والتحويلية، والكهرباء والغاز والمياه، والتجارة الداخلية، والإنشاءات، والنقل والتخزين والاتصالات، والخدمات المالية والتأمين، والمطاعم والفنادق، والخدمات الترفيهية، والأنشطة التعليمية والصحية، والهيئات غير الهادفة إلى الربح، العاملة في مدينة الشارقة والحمرية والمنطقتين الشرقية والوسطى، بالإضافة إلى المناطق الحرة بالإمارة.

وسيتم الاعتماد في المسح على قوائم حصر المنشآت من "تعداد 2015"، مع تحديثها من قاعدة بيانات "اقتصادية الشارقة"، وسيتم حصر المباني والمنشآت باستخدام الاستمارة المخصصة لذلك، وتحديد موقع كل منشاة وإحداثياتها بدقة والحصول على بيان عدد العاملين والنشاط الاقتصادي الرئيس لبناء قاعدة البيانات للمنشآت بإمارة الشارقة.

ويقسم المسح المنشآت إلى 3 فئات حسب عدد العمال، الفئة الأولى "المنشآت الصغيرة"، التي يقل عدد العاملين فيها عن 5، ويقدر عددها بـ 33 ألفاً و43 منشأة، أما الفئة الثانية فهي المنشآت المتوسطة، التي يراوح عدد العاملين فيها بين 6 و19 عاملاً، ويقدر عددها بـ 16 ألفاً و546، في حين تشمل الفئة الثالثة المنشآت الكبيرة التي تضم 20 عاملاً فأكثر، ويقدر عددها بـ 5828.

استمارات

وسيعتمد المسح، الذي يعنى بالبيانات الاقتصادية للمنشآت عن العام 2017، على نوعين من الاستمارات، إحداهما سنوية والأخرى ربع سنوية، تجمعان بيانات مختصرة عن الإنتاج والمستلزمات لحساب القيمة المضافة، وتعويضات العاملين من عينة من المنشآت، بهدف توفير بيانات تتيح حساب معدلات النمو الاقتصادي للإمارة دورياً.

وتشمل الاستمارة البيانات العامة للمنشأة، وشكلها القانوني، وصفتها وملكيتها ووصف أنشطتها الرئيسة والثانوية ورأس المال المصرح به والمدفوع، بالإضافة إلى معلومات عن العمالة والتعويضات، والمستلزمات السلعية، ورسوم المدفوعات والتحويلات المتنوعة، وإيرادات النشاط الرئيس والثانوي، بالإضافة إلى حركة الأصول.

دور الشركاء

ونوهت "إحصاء الشارقة" لشركائها الحكوميين الداعمين للمشروع، مشيرة إلى دورهم الحيوي في مساعدتها في التواصل مع المنشآت، من خلال توفير بيانات، مثل: العنوان، وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، وبيانات عن حجم المنشأة وعدد عمالها، وتصنيفها حسب النشاط، وتقديم كل أشكال الدعم للمشروع.

وأوضحت أن الدوائر الشريكة ستدعم مرحلتي التحضير والعمل الميداني أيضاً بالمتطلبات البشرية، من خلال ترشيح عدد من موظفيها للمساعدة في التجهيز، وتنفيذ مهام الحصر والمسح الاقتصادي، لافتة إلى ضرورة توفير مكاتب مجهزة بتقنيات الاتصال الحديثة لدى الشركاء لمساعدة الباحثين في إرسال البيانات لـ "إحصاء الشارقة" بعد جمعها.

البرنامج الزمني

وحددت الدائرة برنامجاً زمنياً شاملاً للمسح يمتد حتى نهاية العام الجاري، يبدأ بتحديد خطة المشروع واعتمادها، وتحديث إطار المسح الاقتصادي، وتسليم نسخة نهائية ومعتمدة من الاستمارة والضوابط، وتصميم الأنظمة وتطويرها وفحصها، وتصميم واختيار العينة على مستوى النشاط الاقتصادي، وتدريب المدربين والمشرفين والباحثين نظرياً وعملياً، مروراً بالعمل الميداني الذي يبدأ في الأول من سبتمبر المقبل،

وتعتبر دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، جهة حكومية فاعلة ومؤثرة في مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الشارقة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار الرؤية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحرص الدائرة، بالإضافة إلى مهامها الرئيسة، على القيام بالبحوث الاجتماعية والدراسات الاستقصائية، بهدف الارتقاء بالخدمات المجتمعية ودعم الاستراتيجيات التنموية لحكومة الشارقة، بما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة للجيل الحالي والأجيال المقبلة.