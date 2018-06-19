الإمارات تفور باستضافة عمومية "منظمة آسيا للاعتماد" 2020

الشارقة 24:





فازت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC، التي ستعقد في العاصمة أبوظبي في العام 2020، بعدما استعرض نظام الاعتماد الوطني الإماراتي ENAS بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي، الأسبوع الماضي في اليابان، أوجه القوة في الملف الإماراتي، الذي كسب تأييداً دولياً عند الترشح.

وتعد استضافة الدولة لهذا الحدث الإقليمي المهم حصيلة جهود نظام الاعتماد الوطني الإماراتي الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات وجهة وملتقى دولي يستقبل أهم المنظمات الإقليمية والعالمية العريقة التي تعنى بدعم أنشطة الجودة والتميز، خصوصاً وأن هذا الحدث سيحضره ما يناهز 300 مشارك من الخبراء وممثلي أجهزة الاعتماد الوطنية من حوالي 50 دولة حول العالم، يمثلون أبرز الخبراء الفنيين على مستوى العالم.

وأكدت الدكتورة رحاب العامري، مديرة إدارة الاعتماد الوطني، أن استضافة الدولة لمثل هذه الأحداث الإقليمية والعالمية، يعد بمثابة تتويج لجهود ومساعي نظام الاعتماد الوطني الإماراتي لاستضافة اجتماعات اللجنة العمومية لأحد أهم المنظمات الدولية العريقة، والتي تعنى بنشاطات الاعتماد في دول آسيا والمحيط الهادي"APAC”، كما أن دولة الإمارات ممثلة في نظام الاعتماد الوطني ENAS هي عضو في المنظمة منذ العام 2016.

وتجدر الإشارة إلى الدور المهم والحيوي الذي لعبته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في دعم نظام الاعتماد الوطني الإماراتي في إعداد ملف الاستضافة المشتركة مع مركز الاعتماد الخليجي لعقد هذا الاجتماع في العاصمة أبوظبي.

وتأتي هذه الجهود تأكيداً للدور الريادي والفعًال الذي تمارسه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي لترسيخ مكانة الإمارة سياحياً وثقافياً، باعتبارها وجهة فريدة ومثالية لإقامة مثل هذا الحدث الإقليمي المهم، الذي سيجمع مختلف جهات الاعتماد الوطنية في دول منطقة آسيا والمحيط الهادي وأهم الخبراء الفنيين على مستوى العالم.

من جهته أعتبر مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن فوز دولة الإمارات باستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة المرموقة عالمياً يعد تأكيداً على المكانة العالمية التي تتمتع بها الدولة، ويعكس مستوى الاحترافية العالي الذي يميز تنظيم المحافل الدولية على أرض الإمارات، فقد حظي الملف الإماراتي بتأييد دولي مشجع للمضي قدماً في تنظيم الفعاليات الدولية في العاصمة الإماراتية، والتي تشهد نمواً ملحوظاً في الطلب العالمي لاستضافة مؤتمرات الأعمال والمحافل التخصصية الكبرى، كلنا ثقة أن الحدث سيتمتع بنجاح كبير في ظل التسهيلات التي تقدمها أبوظبي لجذب السياحة والأعمال العالمية، والخبرات التي تتمتع بها.