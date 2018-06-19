"الاقتصاد" تبحث التعاون مع "إكسبو 2020"

الشارقة 24:





بحثت وزارة الاقتصاد مع إكسبو 2020 دبي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتعظيم المردود الاقتصادي من إكسبو 2020 على الاقتصاد الوطني، وركز الاجتماع على أهمية تطوير آليات للربط بين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمختلف إمارات الدولة من جهة مع الفرص التجارية والاستثمارية للمعرض من جهة أخرى، وخاصة في أعمال المرحلة الراهنة من الاستعدادات والإنشاءات وتجهيز البنى التحتية للحدث الاقتصادي الأضخم في المنطقة.

وأكد الجانبان التزامهما بتقديم كافة التسهيلات والدعم لتمكين ريادة الأعمال الوطنية من الدخول والمنافسة على الفرص التعاقدية التي يقدمها الحدث العالمي وتحقيق أفضل استفادة ممكنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، بحضور سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسماح الهاجري مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة بالوزارة، فيما حضر من جانب "إكسبو 2020" دبي خالد شرف رئيس دمج وتطوير الأعمال، وجابر ناصر مدير أول المشتريات.

ركز الاجتماع على مناقشة سبل رفع مستوى التنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، وبين "إكسبو 2020" دبي، وتطوير عدد من الآليات للاستفادة من الإمكانيات والقدرات التي يمتلكها الطرفان، حيث أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الجهة الاتحادية المنوط بها تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الدولة.

واتفق الجانبان على بحث تبادل قواعد البيانات الخاصة بالعقود والمناقصات التي يطرحها المشروع من جانب، وربطها مع بيانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى البرنامج الوطني، وذلك لضمان وصول المعلومة لأصحاب المشاريع واطلاعهم على الفرص المطروحة خلال رحلة التجهيز لإكسبو 2020 وأثناء انعقاده.

كما تم بحث إمكانية حصول الشركات المسجلة في البرنامج الوطني على أفضلية الدخول في المناقصات الخاصة بإكسبو 2020 دبي، واطلاعها على المناقصات التي ستطرح مستقبلاً للتنفيذ في السوق المحلي.

إلى ذلك، ناقش الجانبان إمكانية توسيع نطاق التعاون في مرحلة ما بعد إكسبو وخطط "دستركت 2020"، ودراسة عدد من الأفكار للخروج بمبادرات ابتكارية مشتركة من بينها إقامة حاضنات للشركات الناشئة والمتخصصة في المجالات التي تنسجم مع رؤية "إكسبو 2020" والخاصة بمتطلبات التنمية المستدامة، واستقطاب الشركات الرائدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، للعمل على نقل وتوطين المعرفة وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته في المجالات التي تخدم الرؤية التنموية للدولة.

قال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية على الأجندة الاقتصادية للدولة، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة الابتكار والإبداع في العملية الإنتاجية ومن ثم تطوير قدرات وكفاءة الاقتصاد الوطني، وأوضح أن "إكسبو 2020 دبي" يطرح فرصاً تجارية واستثمارية واعدة في مختلف مراحل إقامته ابتداءً من مرحلة التأسيس والإنشاء ثم الحدث الدولي ثم مرحلة ما بعد إكسبو.

وتابع الفن أن الوزارة حريصة على الاطلاع على تفاصيل الفرص المتاحة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للفوز بعقود في بعض المشاريع الجاري تنفيذها استعداداً للحدث العالمي.

واستعرض سعادته أبرز جهود الدولة خلال المرحلة الماضية لتطوير وتنظيم قطاع ريادة الأعمال عبر إصدار القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014، بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ثم تأسيس البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعمل على تنفيذ وتطبيق الحوافز والتسهيلات التي أقرها القانون وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المجلس.

ومن جانبه، قدم الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، نبذة مختصرة عن الخدمات والتسهيلات والحوافز التي يقدمها البرنامج لقطاع ريادة الأعمال بالدولة، واعتماده للتعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس البرنامج قاعدة بيانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمختلف إمارات الدولة.

وأوضح أن البرنامج الوطني يعمل على إطلاق بوابة إلكترونية تشمل قاعدة بيانات دقيقة حول قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة، وترتبط بالجهات المعنية بتقديم الحوافز والتسهيلات التي أتاحها القانون لأصحاب المشاريع، وذلك بما يشمل الربط مع المناقصات الحكومية وجهات التمويل، فضلاً عن تقديم برامج التدريب والتطوير وتحليل الأسواق لأصحاب المشاريع، فضلاً عن برامج متخصصة في الإدارة والنظم المالية، وذلك بما يضمن استيفاء تلك المشاريع للمعايير المطلوبة للدخول في المناقصات والمنافسة، ليس فقط في الأسواق المحلية، وإنما أيضاً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبدوره، قال خالد شرف رئيس دمج وتطوير الأعمال بإكسبو 2020، إن هناك حرصاً على تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مسيرة التخطيط والتحضير لإكسبو 2020 دبي، بما يجسد روح إكسبو لتوفير أكبر قدر ممكن من الفرص لتلك المشاريع.

وأكد على أن التعاون مع وزارة الاقتصاد والبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يعزز من تلك المبادرات، ويتيح لإكسبو قنوات تواصل فعالة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مختلف إمارات الدولة.

ومن جانبه، قال جابر ناصر مدير أول العقود والمشتريات بإكسبو 2020، إن إكسبو يسعى باستمرار للتواصل مع المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة، وذلك لتوضيح نظم المناقصات وتسهيل عملية المشتريات بالنسبة لهم سواء في العقود الأساسية أو العقود الفرعية.

وأوضح أنهم لديهم التزام بدعم قطاع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تحسين آلية التعاقد لإتاحة فرصة أكبر لتلك الشركات للمشاركة والمنافسة في المناقصات، وتشمل تلك التسهيلات الإعفاء من مبلغ التأمين الابتدائي وضمان الدفعة الأولى المقدمة، وأيضاً سداد ما نسبته 50% من قيمة السلع والمنتجات مقدماً، وتصل إلى ما نسبته 25% في حالة الخدمات.