المزروعي: السوق النفطية تقترب أكثر من التوازن

الشارقة 24 – وام:

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة رئيس مؤتمر "أوبك"، في مقال وزعته وزارة الطاقة والصناعة الثلاثاء، إن السوق النفطية تقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن، بسبب انخفاض مستويات المخزون بشكل ملحوظ منذ بداية سنة 2017.

وأضاف: "سيكون هذا بلا شك موضوعاً رئيسياً للمناقشة في اجتماع "أوبك" المقبل الذي سيعقد في 22 يونيو الجاري في فيينا.

وأضاف معالي المزروعي، إن استقراراً مستداماً لسوق النفط يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين وللاقتصاد العالمي كذلك.

وأعرب عن تفاؤله بتحقيق الاستقرار في السوق بسبب المستوى غير المسبوق من التعاون والتوافق بين منظمة "أوبك"، وشركائها بشأن تعديلات الإنتاج التي تم التعهد بها بموجب "إعلان التعاون ".

وتابع بقوله" "سيكون علينا الاعتراف بالمخاوف التي أعربت عنها بعض البلدان المستوردة والمستهلكة بشأن النقص المحتمل في سوق النفط العالمية، وسنتناقش ونوافق على خططنا لما تبقى من سنة 2018 وما بعدها ".