الذهب مستقر وسط الخلاف التجاري الأميركي الصيني

الشارقة 24 – روتيرز:

استقرت أسعار الذهب بوجه عام، الإثنين، لتظل قرب أدنى مستوياتها في 5 أشهر ونصف الذي لامسته في الجلسة السابقة، حيث أبطلت قوة الدولار أثر الدعم الآتي من استمرار النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي الساعة 07:34 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقراً عند 1279.30 دولار للأوقية، ولامس المعدن أضعف مستوى له منذ أواخر ديسمبر، عندما سجل 1275.01 دولار يوم الجمعة.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.3% إلى 1281.70 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.2 % إلى 94.985 ليحوم قرب أعلى مستوى في 7 أشهر الذي سجله الجلسة السابقة.