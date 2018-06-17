ربط إلكتروني بين الخاضعين للضريبة و"الوكلاء المعتمدين"

الشارقة 24 – وام:

حرصاً منها على تطوير خدماتها بشكل مستمر، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تطوير خدماتها الإلكترونية، عبر إدخال خيارات جديدة تتيح للخاضع للضريبة الربط بوكالة ضريبية معتمدة يقوم بتخويلها للقيام بعمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الدورية وتنفيذ المعاملات الضريبية نيابة عنه بمتابعة وإطلاع الخاضع للضريبة على الإجراءات التي تتم بشكل لحظي.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن الخيارات الإلكترونية الجديدة تسهل لكل خاضع للضريبة تخويل شخص أو أشخاص كوكلاء ضريبيين لغايات تمثيله في تعاملاته لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ليقوم الوكلاء بمساعدة الخاضعين للضريبة للوفاء بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الخاضع للضريبة يمكنه ربط حسابه بوكالة ضريبية مسجلة ومعتمدة من الهيئة بطريقة مبسطة من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة: eservices.tax.gov.ae واتباع الخطوات الموضحة لعملية الربط الإلكتروني.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة تحرص على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتوفير أكبر قدر من المرونة والتسهيل، لتمكين قطاعات الأعمال من تطبيق النظام الضريبي بكفاءة وسهولة دون أي تأثير على أنشطتهم، مشيراً إلى أن "الوكيل الضريبي" المسجل لدى الهيئة يوكل عن أي شخص طبيعي أو اعتباري بهدف تمثيلهم لدى الهيئة ومساعدتهم على القيام بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية.